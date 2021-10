Lo atropelló, lo mató y escapó: la familia denunció a la Justicia porque sospechan que protegen al conductor

José Alberto Bermúdez junto a su familia

El 21 de agosto último, cerca de las 8.30, en avenida Los Pioneros al 1900 de la localidad chaqueña de General San Martín, ubicada a unos 120 kilómetros de Resistencia, José Alberto Bermúdez, de 64 años, iba en su moto Mondial azul y fue chocado por una camioneta Volkswagen Amarok blanca que lo arrastró cuatro metros. El conductor, sin dudarlo, escapó de la escena dejando a Bermúdez tirado sobre el camino de tierra.

Luego, Bermúdez fue encontrado por vecinos de la zona que lo llevaron a un centro salud. Tras dos meses de permanecer internado, el jueves pasado falleció . Sin embargo, según denuncian los familiares del hombre, todos saben quién fue el que lo atropelló desde un inicio. Por eso, los defensores de la familia de la víctima apuntan directo contra la fiscal Andrea Langelotti y la jueza Ana María Rubio, por diversas irregularidades en la causa.

De este modo, los abogados Ignacio Trimarco y José Luis Saquer denunciaron a la fiscal y a la jueza de la causa por no haber secuestrado el vehículo “permitiendo que el imputado lo ocultara” durante 48 horas “para lavarlo y borrar huellas”.

“Está todo comprobado por las pericias. En el mismo día identificaron la camioneta por un cámara de seguridad, que no tomó el choque, pero si la fuga. Cuando fueron a buscar la camioneta, al campo del sospechoso, no le entregó la camioneta. Les dijo que se las iba a dar a las 48 horas. Pasó ese tiempo y la entregó. Obviamente borró todas las huellas”, contó a Infobae, Lucas, el hijo de Bermúdez.

Captura de la cámara de seguridad cerca del lugar que muestra como se escapó la camioneta

Y siguió: “Pero no solo eso, a los pocos días, la fiscal me negó la querella. La jueza lo mismo. Por esas casualidades, ambas son hija y madre. Insistimos, me aceptaron la querella, pero el día 52 y al otro día falleció mi padre. Pedimos el cambio de carátula y la detención de la persona. Aún no lo requirieron. Enterré a mi papá el sábado y ni siquiera le hicieron una prueba de ADN. Es todo muy grave. Está todo comprobado. Es increíble”.

“Se ha demostrado que el accionar de la Sra. Fiscal ha sido deficiente desde el comienzo de la investigación, toda vez que no ordenó el secuestro del vehículo que embistió a la víctima, cuando lo tenía perfectamente identificado, permitiendo que el imputado lo ocultara y lo entregara 48 horas después del hecho, luego de haberlo lavado para borrar los rastros y de permanecer prófugo de la justicia”, sostuvo el escrito.

Según los abogados, “también impidió sistemáticamente y sin fundamentos suficientes que la familia de la víctima fuera parte querellante en las actuaciones, habiéndolo logrado recién dos meses después del hecho y ante un tercer pedido”.

“Tampoco ordenó la detención del acusado en ningún momento, ni siquiera ante la grave imputación que pesa sobre el mismo a partir del fallecimiento de la víctima, y soslayando el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación que se encuentran acreditados en la causa, ni evaluó hasta el momento cuál de las dos calificaciones postuladas por la parte querellante corresponde al caso, habiendo sí adelantado informalmente que se trata de un homicidio culposo agravado”, añadieron.

De acuerdo a los representantes de la familia Bermúdez, “se dispuso del cuerpo del damnificado sin que la fiscal ordenara la obtención de material genético para cotejar con las manchas hemáticas halladas en el vehículo del acusado y para realizar la correspondiente autopsia”. “En las mismas graves irregularidades incurrió la Sra. Jueza, puesto que ante la inoperancia de la fiscal, no tomó medida alguna, violando su rol de garante del proceso”, afirmaron.

El conducto huyendo tras atropellar a Bermúdez

Por último, la querella explicó que “a todo ello se suma que la titular del Juzgado de Garantías y Antidrogas de General San Martín es la progenitora de la titular la Fiscalía de Investigaciones N° 2″.

“Esta circunstancia resulta sumamente relevante puesto que si solo se apartara a una de las magistradas, la restante no podría ser jamás imparcial en estas actuaciones”, indicaron.

Según sospecha Lucas, el hombre apuntado como el responsable de haber matado a su padre, trabaja en el aérea de vialidad de ese municipio chaqueño y por ese motivo se están dando las irregularidades en la causa que investiga la muerte.

“Yo hoy estoy luchando por el dolor que me significa la muerte de mi papá. Y a la vez por hacer justicia porque están encubriendo todo. Esto es terrible para mi y para mi familia. Todos los días lo lloré a mi viejo, no hubo un día que no. Todo esto pasa porque la familia del que lo atropelló trabaja en Vialidad en esa localidad. Por eso está pasando todo esto y por eso necesitamos que el caso se conozca para que haya justicia para mi viejo”, concluyó Lucas.

