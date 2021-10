Asesinato en Quilmes: dolor, críticas y reclamos por seguridad tras la muerte de Lucas Cancino

Lucas Iván Cancino junto a su tía

Lucas Iván Cancino, de 17 años, fue asesinado esta mañana de una puñalada en el pecho cuando salía de su casa para ir al colegio en bicicleta en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el adolescente fue abordado por otro joven que quería robarle las pertenencias y en medio de un forcejeo, lo acuchilló. En las últimas horas detuvieron a dos sospechosos por el asesinato y uno de ellos tendría antecedentes por el robo. También encontraron un cuchillo.

Después de que se conociera la brutal noticia de la muerte de Lucas, usuarios en las redes sociales comenzaron a expresar bronca e indignación por el asesinato. Algunas de las personas que utilizaron Twitter para expresarse fueron personajes famosos, como Nik, el dibujante que días atrás tuvo un cruce con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Captura del tuit de Nik

“Mataron a un chico de 17 años que iba a estudiar en Quilmes. La Argentina necesita urgente SEGURIDAD que nos cuide, NO que persiga o pierda el tiempo en declaraciones insólitas. ¿Seguimos, cómo alguien dijo, con funcionarios que no funcionan?”, tuiteó el creador del dibujo Gaturro.

Del mismo modo, Carolina Píparo, candidata a diputada Nacional por el partido libertario Avanza Libertad, y también víctima en un hecho inseguridad, publicó: “En Tres de Febrero asesinaron a un policía para robarle la moto y en Quilmes a un estudiante por su bicicleta. En Argentina la vida vale eso, nada. Claras consecuencias del coqueteo de la política con el delito”.

Captura del tuit de Carolina Píparo

Usuarios utilizaron los hashtags #Quilmes y #MayraMendoza, la intendente del Quilmes, para expresar su indignación y lo convirtieron en tendencia. La principal crítica a Mendoza fue que el domingo pasado realizó un festival por el aniversario 72º de la localidad de San Francisco Solano, que concluyó con un show. Allí, se vio a la jefa comunal cantando y disfrutando del espectáculo, y sus videos se viralizaron. Frente a la muerte de Luciano, esos posteos generaron reacciones críticas en usuarios de la red.

Como fue el caso del ex funcionario en el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich en la anterior gestión, Gerardo Millman, quien publicó en su cuenta de Twitter lo que pensaba sobre el brutal hecho: “Lucas salía para el colegio cuando intentaron robarle y lo mataron. Cayó muerto en la puerta de su casa en Quilmes. Mientras tanto, Aníbal Fernández ocupado agrediendo ciudadanos, Berni arruinando operativos y Mayra Mendoza derrochando en festivales. No hay perdón”, escribió.

Por su parte, desde el Municipio comunicaron que “se acompañó a la familia (de la víctima) desde un primer momento, colaborando en todos los aspectos que fueran necesarios, y junto al gobierno provincial pusieron a disposición de la Justicia todas las herramientas disponibles”. “Por respeto a la familia del joven asesinado, la intendenta (Mayra Mendoza) suspenderá su agenda pública por 72 horas”, se informó.

Los dos detenidos por el crimen de Lucas

Aunque la indignación no solo se expresó en las redes sociales. También, vecinos de la familia Cancino salieron a repudiar lo que ocurrió. Dardo, un vecino del Barrio Naval de Ezpeleta donde ocurrió el crimen, dijo a Télam que fue testigo de la secuencia final del hecho.

“Estaba saliendo de casa con mi nieta y vi que un chico salió corriendo y otro se iba con una bicicleta para el lado de la casa”, contó el testigo, quien agregó que el delincuente “no era muy alto” y explicó que vio cómo el adolescente llegó malherido a la puerta de su casa y allí “hizo un movimiento como si quisiera buscar unas llaves debajo de la reja, como si se le hubiera caído algo que quiso recuperar”.

“Creo que fue la abuela la que le abrió la puerta al chico, que lamentablemente murió casi en el acto”, agregó Dardo.

“Le robaron el celular e igual lo apuñalaron, es un juego matar. No les importa nada porque la Justicia no les va a hacer nada”, dijo una mujer que vive cerca de la vivienda de los abuelos de Lucas. En diálogo con el canal TN, a vecina remarcó que “la muerte tendría que sorprender, pero ya no sorprende porque está pasando en todos lados”.

Lucas Iván Cancino

De igual modo se expresó la Diócesis de Quilmes, a cargo de Carlos José Tissera, que lamentó el crimen. “Deseamos estar cerca de la familia en este momento de desconsuelo, y acompañar a toda la comunidad educativa atravesada por esta noticia nefasta. Se invita a rezar por el descanso de este joven, por su familia y por sus compañeros y amigos. Y para que los mecanismos de la Justicia puedan velar por el bienestar de las personas”, expresaron a través de un comunicado.

En medio de la conmoción e indignación en el barrio, se convocó a una marcha en reclamo de Seguridad y de Justicia por el asesinato. La movilización se hará en la avenida Mitre y Juan C. Varela, en Ezpeleta, desde las 18:30 de hoy.

SEGUIR LEYENDO