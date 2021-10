Uno de los detenidos por el crimen del chico de 17 años en Quilmes había sido arrestado y liberado a los cuatro días

Lucas Cancino tenía 17 años

Tres sospechosos fueron detenidos por el crimen de Lucas Iván Cancino, el adolescente de 17 que fue asesinado esta mañana de una puñalada en el pecho cuando salía de su casa de la localidad bonaerense de Ezpeleta, en Quilmes, para ir al colegio. Todos tienen antecedentes, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Uno de ellos, contó el funcionario, incluso había sido arrestado y liberado a los cuatro días en julio pasado por un robo agravado.

“Identificados por testigos, por filmaciones, todo indica que son los autores materiales”, aseguró Berni ante la prensa. Y agregó: “Nada nuevo, siempre lo mismo. Personas con antecedentes que ya estuvieron presos. Uno de ellos por el delito de robar una bicicleta. Vi los libros de guardias de detenidos y vi que uno de ellos entró detenido el 24 de julio, a las 20.12, por robo calificado por uso de arma. ¿Saben cuándo salió en libertad? En menos de cuatro días ”.

“Me parece que más allá de la responsabilidad y los déficit que tenemos en la Policía, alguien tiene que discutir en Argentina cómo una persona fue presa y detenida por robo y en cuatro días salió en libertad. Todos sabemos que empiezan robando algo menor, un celular, una bicicleta y a veces terminamos con una muerte desgraciada totalmente injustificada”, agregó el ministro.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la fiscal Karina Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Quilmes, en el marco de una causa caratulada como homicidio en ocasión de robo. Según Berni, todavía no hallaron el arma blanca con la que mataron a Lucas.

La Policía Científica trabaja en la escena del crimen

El homicidio ocurrió poco antes de las 8, cerca de la casa de los abuelos de Lucas, ubicada en Combate Naval, entre Lugones y Ascasubi. El adolescente se subió a su bicicleta para ir al colegio Papa Eugenio Pacelli, ubicado a unas 20 cuadras; pero solo avanzó unos metros, cuando fue abordado por otro joven que quería robarle sus pertenencias.

Según pudo saber Infobae, testigos aseguraron que la primera reacción del chico fue oponerse y, en medio del forcejeo, recibió una puñalada en el pecho. Gravemente herido, Lucas volvió como pudo hasta la casa de sus abuelos, y alcanzó a cruzar la reja de la entrada para pedir ayuda. Pero se desvaneció. Minutos más tarde llegó una ambulancia del SAME, que constató que el adolescente ya estaba muerto.

El hecho generó indignación entre los vecinos de Ezpeleta. “Le robaron el celular e igual lo apuñalaron, es un juego matar. No les importa nada porque la Justicia no les va a hacer nada” , dijo una mujer que vive cerca de la vivienda de los abuelos de Lucas. En diálogo con el canal TN, a vecina remarcó que “la muerte tendría que sorprender, pero ya no sorprende porque está pasando en todos lados”.

De igual modo se expresó la Diócesis de Quilmes, a cargo de Carlos José Tissera, que lamentó el crimen. “ Deseamos estar cerca de la familia en este momento de desconsuelo, y acompañar a toda la comunidad educativa atravesada por esta noticia nefasta. Se invita a rezar por el descanso de este joven, por su familia y por sus compañeros y amigos. Y para que los mecanismos de la Justicia puedan velar por el bienestar de las personas ”, expresaron a través de un comunicado.

En medio de la conmoción e indignación en el barrio, se convocó a una marcha en reclamo de Seguridad y de Justicia por el asesinato. La movilización se hará en la avenida Mitre y Juan C. Varela, en Ezpeleta, desde las 18:30 de hoy.

