Violento asalto a la tía de la tenista Nadia Podoroska en Rosario

Mientras Nadia Podoroska se preparaba para competir en una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, en Rosario su tía era asaltada por tres delincuentes que la amenazaron con un arma y la ataron con el objetivo de robarle dinero en efectivo y otras pertenencias.

La víctima del robo fue Silvia Ceconi, una mujer de 61 años, dueña de una óptica. El lunes cerca de las 19, tres ladrones irrumpieron en el edificio donde vive y trabaja, ubicado en la calle Provincias Unidas al 700 de la ciudad de Rosario.

Los hombres aguardaron por la víctima en el garage del lugar mientras la mujer cerraba la puerta del local contiguo a su departamento. Según informaron fuentes del caso, los delincuentes redujeron a Ceconi a punta de pistola, la obligaron a dejarlos pasar a su departamento y la ataron con precintos en su local. Uno la vigilaba mientras sus dos cómplices buscaban dinero y objetos de valor.

En total, se llevaron 150 mil pesos, 1.500 euros, una tablet y el celular de la mujer. Ceconi estaba cerrando el local para ir a ver a su sobrina en los Juegos Olímpicos cuando sucedió el violento episodio de inseguridad. “Me estaba preparando para irme a mi casa a ver el partido cuando se me abalanzaron encima” , relató a La Capital.

El lugar donde ocurrió el asalto (La Capital)

“Eran tres personas. Me encapucharon, maniataron y se quedaron como una hora y media. Dos me sacaron las llaves y se fueron a mi departamento, y el otro se quedó conmigo adentro de la óptica”, agregó la tía de la tenista argentina.

Pese al momento de angustia que sufrió, respondió a la prensa sin resentimientos asegurando que no se puede “enojar” con sus asaltantes. “No puedo culpar a los muchachos que me robaron, yo estaba alterada e hiperventilaba y uno de ellos me ventilaba y me decía que no me preocupe porque no son asesinos, que solamente querían plata y que él tenía a la mamá enferma” , relató.

“Yo tengo trabajo, y de lo que me robaron me voy a recuperar. Ellos no tienen trabajo”, comparó, y afirmó estar “enojada” consigo misma “porque quiero enojarme con los ladrones y no puedo”.

“Algunos me dirán que soy una estúpida porque me preocupo por los ladrones. Fue terrible, pero no los puedo culpar”, concluyó Silvia.

Nadia Podoroska (REUTERS)

Al episodio de inseguridad finalmente se le sumó la derrota de su sobrina. Podoroska se despidió este martes de los Juegos Olímpicos de Tokio al perder 6-2 y 6-3 ante la española Paula Badosa. La rosarina, número 38 del planeta, había comenzado de muy buena manera el partido, pero un pronunciado bache la dejó al borde del abismo. Si bien luego reaccionó de enorme manera al levantar cinco match points y ganar tres games de manera consecutiva, la arremetida no alcanzó para meterse entre las mejores ocho de la competencia. El partido tuvo una duración de una hora y 24 minutos.

La tenista de 24 años ahora centrará todas sus fuerzas en el dobles mixto junto a Horacio Zeballos, un especialista en esta disciplina. Hoy tendrán un duro debut, ya que enfrente tendrán a la australiana Ash Barty (primera raqueta de la WTA) y John Peers (25 en dobles masculino).

