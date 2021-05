Le dispararon por error a una mujer en Rosario: sospechan que la confundieron con una persona cercana a un sicario (Rosario3)

Una mujer fue baleada por dos delincuentes cuando pretendía subirse a su vehículo en el barrio Belgrano de Rosario. En un comienzo todo parecía indicar que se trataba de un intento de robo. Sin embargo, tras acceder a la grabación de una cámara de seguridad ubicada en el lugar del hecho y notar que los jóvenes dispararon e inmediatamente se fueron, comenzaron a considerar que todo se habría tratado de un error.

El ataque ocurrió el miércoles al mediodía en la calle Pérez Bulnes al 5900. A metros del hogar de la víctima, llamada Sabrina, de 38 años, dos jóvenes con gorra y el rostro cubierto la obligaron a bajar de su Chevrolet Meriva a punta de pistola. La acorralaron hasta que ella volvió a subir a la vereda y, a un metro de distancia, uno de ellos sacó un arma y le apuntó. Tal como se puede ver en las imágenes, la mujer levantó sus manos y realizó un claro gesto para pedirle que no disparara.

Pero el joven no tuvo piedad y efectuó varios disparos: uno de ellos hirió a la mujer en una mano. Rápidamente, los delincuentes subieron a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado a pocos metros, donde los esperaba un tercer cómplice.

Un vecino de la cuadra, que había mantenido una conversación con la víctima minutos antes de que le dispararan, habló con el canal El Tres de Rosario y aseguró que “esto no fue un robo, fue otra cosa”. En ese sentido, dio detalles de lo sucedido: “Llegué de trabajar, hice mandados y me vine a lavar el auto. Esta chica sale y me da lugar para lavar mejor el auto. Se va a buscar a su hija al colegio, y cuando vuelve la mete en su casa y yo le aviso por el portero que ya terminé. Me avisa que está ocupada y que en 20 minutos lo guarda”.

Y continuó con su relato: “ En ese momento que guardo el auto y me quedo en mi casa siento que ella sale y a los dos minutos se escuchó el ruido de balas y todo lo que se ve en las imágenes. Se escucharon alrededor de seis o siete tiros”.

“Esto le pudo haber pasado a cualquiera. La casa tiene una parte tapada de blanco porque tiene agujeros de bala. Esto no fue un robo, fue otra cosa”, aseguró.

El vecino podría tener razón: las primeras hipótesis de los investigadores, según informó La Capital, apuntan a que Sabrina habría sido confundida con una vecina, quien mantuvo o mantiene vínculos con Esteban Lindor Alvarado , jefe de uno de los clanes criminales más peligrosos de Rosario y detenido hace dos años y medio.

Esteban Lindor Alvarado está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y de instigar un asesinato

Recientemente tuvo lugar otro hecho vinculado a Alvarado. El 16 de abril un sicario asesinó de tres tiros a Marcelo Nicolás Fino Ocampo, su mano derecha. Se cree que no solo era un estrecho hombre suyo en los negocios, sino que a su hijo le había puesto de nombre Dante Lindor y había elegido al jefe narco como su padrino, según el diario La Capital.

Brian Josué González, acusado de matar al "Fino" Ocampo

El hecho quedó en manos del juez federal Carlos Vera, titular del Juzgado Federal Nº3 de esa ciudad, que caratuló el caso como homicidio calificado y le encargó a los detectives de la división Antidrogas Rosario de la Policía Federal que encuentren a los sicarios. En las últimas horas, luego de siete allanamientos entre Rosario y la ciudad de Buenos Aires, dieron con el hombre acusado de matar al Fino Ocampo: Brian Josué González, de 28 años.

Volviendo al hecho ocurrido el miércoles en el barrio Belgrano, la causa quedó a cargo del fiscal Dr. Franco Carbone de la Unidad de Flagrancia. Mientras tanto, los vecinos piden más seguridad en la zona.

