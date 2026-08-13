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El mapa del endeudamiento de las familias: cuál es el municipio bonaerense más afectado por la mora

Un relevamiento detalla la situación crediticia en los distritos de la provincia de Buenos Aires y permite identificar diferencias según género y edad de los deudores

Padres de familia de un colegio de Soacha están endeudados por causa de una estafa de una viaje a Cartagena que nunca se hizo - crédito Portafolio
La deuda en mora en la provincia de Buenos Aires alcanza los $6,49 billones, según el Centro de Estudios de la Ciudad. (Portafolio)
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En un contexto de mora en niveles récord, la capacidad de las familias para afrontar sus deudas no es homogénea en todo el territorio bonaerense. Un relevamiento privado, conocido como “Mapa de la deuda”, ofrece un panorama detallado sobre la situación crediticia de las familias de Buenos Aires y expone marcadas diferencias entre los distintos municipios del conurbano.

El informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert toma como referencia la tasa de morosidad total, es decir, el porcentaje de deudores que no logra cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones crediticias tanto con bancos como con fintechs. A partir de ese indicador, Infobae construyó un ranking de los diez municipios con mayor nivel de mora dentro de la provincia de Buenos Aires.

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De acuerdo con los datos relevados, la tasa de morosidad promedio en el total de la provincia de Buenos Aires se ubica en 20,17 por ciento. Sobre ese universo, la deuda en mora alcanza los $6,49 billones, mientras que la cantidad de deudores morosos llega a 1,84 millones de personas. Estos números marcan el punto de comparación a partir del cual se puede dimensionar la situación de cada municipio en particular.

El ranking de los municipios más afectados

José C. Paz encabeza la lista de los distritos con mayor morosidad de la provincia, con una tasa de 32,86 por ciento. Le sigue Presidente Perón, con 32,73%, y en tercer lugar aparece Florencio Varela, con 32,48 por ciento. Estos tres municipios son los únicos que superan el umbral del 32% dentro del ranking elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad.

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En el cuarto puesto se ubica Malvinas Argentinas, con una tasa de mora de 31,34%, seguido por San Vicente, con 29,92%, y Ezeiza, con 29,63 por ciento. Estos tres distritos completan el grupo de municipios que se mantiene por encima del 29% de morosidad.

Moreno ocupa el séptimo lugar del listado, con una tasa de 29,39%, apenas por debajo de Ezeiza. Le sigue Merlo, con 28,56%, y Esteban Echeverría, con 27,34 por ciento. El décimo puesto corresponde a Berazategui, con una tasa de mora de 26,45%, el valor más bajo dentro de los diez municipios relevados, aunque igualmente muy por encima del promedio provincial.

José C. Paz, el municipio con mayor nivel de mora

El informe del Centro de Estudios de la Ciudad permite analizar en detalle la situación en José C. Paz. Según el relevamiento, el porcentaje de personas en mora en ese municipio llega a 35,42%, un valor incluso superior a la tasa de morosidad general del distrito.

En términos monetarios, el monto de deuda total en José C. Paz asciende a $404.649,03 millones, de los cuales $132.955,92 millones corresponden a deuda en mora. En cuanto a la cantidad de personas endeudadas, el estudio identificó 128.987 deudores únicos totales, de los cuales 45.682 se encuentran actualmente en situación de mora.

Diferencias por género y por edad

El informe también desagrega la información de José C. Paz según el sexo y el rango etario de los deudores, lo que permite identificar patrones dentro de la población en mora del municipio. Entre las mujeres, la tasa de mora total llega a 31,59%, con 22.815 deudoras en esa condición. El tramo etario con mayor morosidad entre las mujeres es el de hasta 25 años, con una tasa de 44,04% y 3.056 deudoras, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 40,25% y 6.769 deudoras.

Mujer con expresión preocupada sentada a una mesa de madera, sosteniendo un documento que dice 'DEBT COLLECTION' con una pila de papeles al lado.
Entre las mujeres de hasta 25 años en José C. Paz, la tasa de mora llega a 44,04%, la más alta de todos los tramos etarios femeninos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que aumenta la edad, la tasa de mora entre las mujeres tiende a descender. En el tramo de 36 a 45 años se ubica en 33,99%, con 5.573 deudoras, mientras que en el de 46 a 55 años baja a 27,84%, con 3.627 casos. Los tramos de mayor edad presentan los valores más bajos: 25,64% entre los 56 y 65 años, 19,94% entre los 66 y 75 años, y 13,04% en el grupo de más de 75 años, con 435 deudoras.

Entre los hombres, la tasa de mora total en José C. Paz asciende a 33,77%, con 22.867 deudores en esa situación, un nivel levemente superior al registrado entre las mujeres. El tramo de hasta 25 años vuelve a ser el de mayor morosidad, con una tasa de 47,62% y 2.941 deudores, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 43,84% y 7.402 deudores.

El comportamiento por edad entre los hombres replica la tendencia observada entre las mujeres. En el tramo de 36 a 45 años la tasa se ubica en 35,28%, con 6.188 deudores, mientras que en el de 46 a 55 años desciende a 29,05%, con 3.562 casos. Los rangos etarios más altos muestran los valores más bajos: 24,41% entre los 56 y 65 años, 18,27% entre los 66 y 75 años, y 12,62% en el grupo de más de 75 años, con 259 deudores.

El total poblacional confirma la tendencia por edad

Al analizar el total de la población de José C. Paz, sin distinción de género, el patrón se mantiene. El tramo de hasta 25 años presenta la tasa de mora más alta, con 46,17% y 5.997 deudores, seguido por el grupo de 26 a 35 años, con 42,40% y 14.171 deudores, el segmento etario con mayor cantidad absoluta de personas en mora dentro de todo el municipio.

Entre los hombres de más de 75 años en José C. Paz, la tasa de mora desciende a 12,62%, el valor más bajo de todos los tramos etarios masculinos. (Reuters)
Entre los hombres de más de 75 años en José C. Paz, la tasa de mora desciende a 12,62%, el valor más bajo de todos los tramos etarios masculinos. (Reuters)

El tramo de 36 a 45 años registra una tasa de 34,76%, con 11.761 deudores, mientras que en el de 46 a 55 años la cifra baja a 28,56%, con 7.189 casos. Los tramos de mayor edad completan el panorama con los niveles más bajos de morosidad: 24,96% entre los 56 y 65 años, con 3.646 deudores; 19,14% entre los 66 y 75 años, con 2.224 casos; y 12,86% en el grupo de más de 75 años, con 694 deudores en esa condición.

El total poblacional de José C. Paz, que combina los datos de mujeres y hombres, arroja una tasa de mora de 32,86%, con un total de 45.682 deudores en esa situación dentro del municipio.

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