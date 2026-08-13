La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Un avión Airbus A321neo de Air Canada sobrevuela una representación cartográfica de Centroamérica con la Torre CN de Toronto y anuncia una nueva ruta directa entre Toronto y Guatemala. (Inguat)

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Guatemala, Air Canada y Toronto quedarán unidos con un vuelo directo desde diciembre de 2026, una ruta semanal que convertirá a esa ciudad canadiense en la segunda conexión permanente del país con Canadá y ampliará el acceso a destinos internacionales, incluidos enlaces europeos desde el aeropuerto de Toronto.

El anuncio se suma a una expansión más amplia de la conectividad aérea guatemalteca. Según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre 2023 y 2025 las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora crecieron cerca de 5%, al pasar de 33.236 a 34.892 entre despegues y aterrizajes.

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Para junio de 2026, además, operaban 16 aerolíneas en Guatemala, frente a 13 en 2023. La red de destinos también se amplió: pasó de poco más de 30 ciudades a acercarse a 40.

La nueva ruta será operada por Air Canada durante todo el año entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, uno de los principales puntos de entrada aérea de Canadá. Con ese servicio, la compañía pasará a conectar Guatemala con dos ciudades canadienses: Toronto y Montreal.

Ese es el cambio central: a partir de diciembre de 2026 se podrá volar sin escalas entre Ciudad de Guatemala y Toronto con una frecuencia semanal. La conexión reduce la necesidad de escalas y amplía las alternativas para viajes por turismo, negocios o visitas familiares.

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Una infografía presenta la nueva ruta aérea directa entre Toronto, Canadá, y Guatemala. (Inguat)

Toronto sumará una puerta de entrada hacia Europa y consolida la red canadiense

La relevancia de la ruta no se limita al trayecto bilateral. Desde Toronto, los pasajeros podrán enlazar con la red internacional de Air Canada y continuar hacia otros mercados.

Durante la temporada de verano, esa red incluye conexiones a ciudades europeas como Zúrich y Viena. Esa posibilidad refuerza el valor estratégico de la nueva ruta para viajeros que salen de Guatemala y para visitantes que llegan desde otros puntos.

El anuncio llega después de que la aerolínea decidiera mantener durante todo el año su vuelo directo entre Montreal y Ciudad de Guatemala, aunque con distintas frecuencias según la temporada. Esa continuidad convierte a la nueva operación hacia Toronto en una ampliación de una presencia ya establecida en el mercado guatemalteco.

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Desde 2025, Air Canada opera la conexión entre Montreal y la capital guatemalteca. La incorporación de Toronto representa así la segunda ruta de la empresa canadiense hacia el país y una señal de continuidad en su apuesta por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El Instituto Guatemalteco de Turismo celebró la apertura de la conexión. El organismo considera a Canadá como uno de los mercados prioritarios dentro de su estrategia de promoción turística internacional.

Las nuevas rutas de 2026 amplían destinos, frecuencias y aerolíneas

La conexión con Toronto se integra a otras aperturas anunciadas durante 2026. En junio, Wingo comenzó a operar vuelos directos entre Guatemala y Medellín con tres frecuencias por semana: martes, jueves y sábados.

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En el mercado mexicano, Volaris anunció el regreso del vuelo directo entre Guatemala y Guadalajara desde el 4 de diciembre de 2026, con dos frecuencias semanales: lunes y viernes. También se incorporó una nueva conexión regional de TAG Airlines con El Salvador el 13 de julio de 2026.

La oferta hacia Estados Unidos también crecerá. BermudAir iniciará operaciones hacia Boston el 19 de diciembre de 2026 con dos frecuencias semanales y una escala en Belice desde mayo de 2027, mientras que se han anunciado nuevas conexiones y vuelos de temporada hacia San Francisco.

El refuerzo no se limita a nuevas rutas. Avianca aumentará a 21 vuelos semanales su conexión con Bogotá mediante una tercera frecuencia diaria entre noviembre y marzo, Copa Airlines elevó en 14% su capacidad de asientos vía Panamá y Frontier operará un vuelo diario temporal hacia Los Ángeles durante la temporada de fin de año.

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