Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

Un único boleto de Powerball ganó 1.040 millones de dólares en el sorteo del 12 de agosto de 2026 en Quincy, Illinois. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Un solo participante de la lotería Powerball en Estados Unidos obtuvo un premio de 1.040 millones de dólares tras acertar los seis números en el sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026. El boleto, validado en la ciudad de Quincy, Illinois, corresponde al mayor premio entregado por Powerball en lo que va del año y el octavo más grande en la historia del juego, según datos oficiales de la organización Powerball y confirmaciones de la Lotería de Illinois.

De acuerdo con Powerball, la combinación ganadora incluyó los números 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball rojo número 9. La información fue corroborada por agencias como USA Today y portales oficiales de la lotería. El billete fue adquirido en una estación de servicio Hy-Vee en Quincy, Illinois, conforme a la Lotería de Illinois.

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El sorteo de Powerball, que se celebra en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y el Reino Unido, no entregaba el premio mayor desde el pasado 2 de mayo. Este periodo de 44 sorteos consecutivos sin ganador permitió que el pozo acumulado alcanzara una cifra histórica, según reportó USA Today.

¿Quién ganó el Powerball de 1.040 millones de dólares en Illinois?

La persona ganadora del sorteo del 12 de agosto de 2026 permanece en anonimato, conforme a las regulaciones estatales de Illinois que permiten preservar la identidad de los ganadores de premios millonarios. El boleto fue vendido en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, según confirmó la Lotería de Illinois y la página oficial de Powerball. De acuerdo con las declaraciones institucionales recogidas por NorthJersey.com, la ubicación exacta corresponde a la calle 36 Norte de Quincy.

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La organización Powerball publicó que se trató de un único boleto acertante, lo que significa que no se dividirá el premio principal entre varios participantes. La confirmación de la venta y validación del ticket ganador fue realizada por la Lotería estatal y la Multi-State Lottery Association (MUSL).

El premio mayor de Powerball en Illinois se convirtió en el más alto del año y en el octavo más grande en la historia del juego. (AP foto/George Walker IV)

¿Cuáles fueron los números ganadores del Powerball el 12 de agosto de 2026?

Los números sorteados que permitieron obtener el mayor premio del año fueron 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El multiplicador Power Play fue 2, de acuerdo con la información oficial publicada por Powerball y replicada en medios como ABC News. Estos datos fueron verificados mediante reportes simultáneos de la Lotería de Illinois y portales nacionales.

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Además del boleto ganador en Illinois, Powerball informó que cinco boletos vendidos en Arizona, California, Florida, Massachusetts y Carolina del Norte acertaron los cinco números blancos. Cuatro de estos boletos recibirán 1 millón de dólares cada uno, mientras que el correspondiente a Massachusetts, por haber seleccionado la opción Power Play, recibirá 2 millones de dólares.

¿Dónde se vendió el boleto ganador del Powerball?

La Lotería de Illinois y el sitio oficial de Powerball confirmaron que el boleto ganador fue vendido en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, ubicada en la calle 36 Norte. Este dato fue reafirmado en el comunicado oficial de Powerball, que indicó que la venta se realizó en un establecimiento autorizado y que la validación se concretó poco después del sorteo. La ciudad de Quincy, ubicada al oeste de Illinois, se convierte así en el epicentro del mayor premio de Powerball otorgado este año.

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¿Cuánto dinero recibe el ganador del Powerball después de impuestos?

El monto total de 1.040 millones de dólares corresponde a la modalidad de pago en anualidades, que se distribuyen en 30 cuotas a lo largo de tres décadas, con incrementos del 5% cada año, según el sitio oficial de Powerball. No obstante, la mayoría de los ganadores suele optar por el pago único, también llamado lump sum, que en este sorteo asciende a 450,5 millones de dólares antes de impuestos.

En Estados Unidos, los premios de lotería están sujetos a una retención federal automática del 24%. Además, al presentar la declaración anual ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la carga fiscal federal puede llegar al 37%. Según USA Today, la retención estatal varía entre 2,9% y 10,9%, dependiendo del lugar de residencia del ganador. Illinois grava los premios de lotería, mientras que estados como California y Florida no aplican impuestos estatales sobre estos fondos.

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El boleto ganador de Powerball fue vendido en una estación de servicio Hy-Vee de la calle 36 Norte de Quincy, según la Lotería de Illinois. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

¿Qué probabilidades hay de ganar el Powerball?

La probabilidad de acertar los seis números necesarios para obtener el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones, según la información oficial de la Multi-State Lottery Association (MUSL), la organización que gestiona el juego. Estas cifras fueron validadas por portales especializados y medios como NorthJersey.com. Esas probabilidades explican la acumulación de grandes pozos, ya que suelen pasar numerosas jornadas sin ganadores del premio mayor.

La dificultad de acertar los seis números ha contribuido a la fama internacional de Powerball y a la magnitud de los premios ofrecidos, como el récord histórico de 2.040 millones de dólares en noviembre de 2022.

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¿Cómo se paga el premio de Powerball en Estados Unidos?

La persona ganadora puede elegir entre el pago en anualidades, que consiste en un primer desembolso inmediato seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% cada año, o el pago único en efectivo. Powerball explica que la modalidad lump sum para el sorteo del 12 de agosto de 2026 fue de 450,5 millones de dólares.

La decisión sobre el método de cobro debe realizarse al reclamar el premio, y cada opción tiene implicaciones fiscales distintas. Según el reporte de USA Today, la mayoría de los ganadores elige la suma global, aunque el pago en anualidades puede resultar en un monto total superior al finalizar el plazo de 30 años.

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¿Qué ocurre si el premio no es reclamado?

Según Powerball y la Lotería de Illinois, los premios no reclamados dentro del plazo establecido por la ley estatal retornan a los fondos de las loterías, que los destinan a programas de educación, infraestructura o asistencia social. En Illinois, el plazo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

La organización Powerball recomienda que los ganadores consulten a asesores financieros y legales antes de reclamar sumas millonarias, con el objetivo de garantizar la protección de los fondos y evitar fraudes o estafas.

El pozo de Powerball alcanzó 1.040 millones de dólares después de 44 sorteos consecutivos sin ganador desde el 2 de mayo. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

¿Cuál es la historia de los grandes premios de Powerball?

El sorteo del 12 de agosto de 2026 marca el octavo mayor premio de la historia de Powerball y el más alto otorgado este año. El récord absoluto sigue siendo el premio de 2.040 millones de dólares ganado en California el 7 de noviembre de 2022, según Powerball y reportes de USA Today.

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Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y ha entregado premios millonarios en la mayoría de los estados. La frecuencia de grandes pozos responde a la baja probabilidad de acertar la combinación ganadora, lo que genera acumulaciones sucesivas.

¿Qué impacto tiene este premio en el juego y en los estados?

La entrega de premios de magnitud histórica suele generar un aumento en la venta de boletos en los sorteos siguientes, de acuerdo con la experiencia de la Multi-State Lottery Association (MUSL). Los recursos recaudados por la venta de boletos y los premios no reclamados se destinan a programas públicos de educación, salud e infraestructura en los estados participantes.

El director ejecutivo de la Lotería de Kansas y presidente del grupo de productos Powerball, Stephen Durrell, señaló en un comunicado recogido por USA Today: “Por más de tres décadas, Powerball ha demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar donde se juegue, dando a cada ticket de dos dólares la posibilidad de cambiar la vida de una persona y de futuras generaciones”.

El resultado registrado en Illinois refuerza la tendencia de premios históricos distribuidos en diversas regiones del país, lo que, según Powerball, incrementa el atractivo del juego y la participación en los sorteos siguientes.

¿Qué se puede esperar para el próximo sorteo de Powerball?

Tras la validación del boleto ganador en Illinois, el pozo acumulado de Powerball se reinicia en 20 millones de dólares para el sorteo del sábado siguiente, de acuerdo con la organización oficial del juego. Las autoridades recomiendan conservar los boletos hasta que se publique la lista oficial de ganadores secundarios, ya que en cada sorteo se reparten miles de premios menores.

La participación en Powerball está abierta a residentes de 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y el Reino Unido, conforme a la normativa de la Multi-State Lottery Association (MUSL).