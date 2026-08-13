El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

La ONU registra mayor número mensual de muertos y heridos en Ucrania desde marzo de 2022

Guardar

El número de civiles muertos en la guerra de Ucrania alcanzó en julio el nivel más alto desde mayo de 2022, uno de los primeros meses de la invasión rusa, según datos de la ONU publicados este jueves.

Rusia disparó un número récord de misiles contra Ucrania durante el mes de julio, según datos de la fuerza aérea ucraniana analizados por AFP. Entre ellos había misiles balísticos y de crucero que golpearon la capital Kiev.

Murieron al menos 437 civiles, un 30% más que el mes anterior, y un 70% más que en julio de 2025.

“El número de fallecidos es el más elevado desde mayo de 2022”, indicó en un comunicado la misión de observación de los derechos humanos en Ucrania (HRMMU).

PUBLICIDAD

Igualmente resultaron heridos 2.610 civiles.

La ONU destacó que Kiev fue esta vez “una de las ciudades más castigadas”, con 54 civiles fallecidos y 202 heridos.

Los drones y misiles de largo alcance siguieron siendo la causa principal de la muerte de civiles en julio, con un 38% del total, según la misión de la ONU.

Desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, cientos de miles de personas, en su mayoría soldados de ambos bandos, han muerto en el conflicto más sangriento en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Un hombre camina cerca de los cuerpos de residentes asesinados, colocados en bolsas para cadáveres, en una estación de tren, lugar del ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania. REUTERS/Stringer

La ONU afirma haber verificado el fallecimiento de 16.874 civiles desde el inicio de la invasión rusa, aunque la cifra se considera muy sesgada a la baja, al no poder chequear las muertes ocurridas en las zonas de Ucrania bajo ocupación rusa.

PUBLICIDAD

Entre esas zonas se encuentra Mariúpol, una ciudad costera del mar de Azov, asediada por las tropas rusas al inicio de la guerra, en donde se cree que murieron miles de personas.

Para hacer frente a los misiles balísticos, cuya velocidad y trayectoria los hace difícil de detener, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sigue pidiendo a sus aliados que le faciliten medios de defensa antiaérea más sofisticados, empezando por los misiles interceptores norteamericanos Patriot.

Al mismo tiempo, y a modo de represalia, Ucrania incrementó sus propios ataques de largo alcance contra territorio ruso.

Moscú dijo que 79 civiles murieron en su territorio en julio y 601 resultaron heridos, víctimas de esos ataques. Naciones Unidas dijo que no pudo verificarlo “de forma independiente, por falta de información y acceso.

PUBLICIDAD

El mes pasado murieron en territorio bajo control ucraniano al menos 437 civiles y 2.610 resultaron heridos, según verificó la misión, que indicó que el número aún podría aumentar y la cual no tiene acceso a los territorios ucranianos controlados por Rusia.

Trabajadores colocan los cuerpos de los residentes en bolsas para cadáveres tras su muerte en una estación de ferrocarril, escenario de un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania. REUTERS/Stringer

Esto supone un incremento del 30 % con respecto al mes de junio e incluso de un 70 % en comparación con julio de 2025.

La cifra de muertos, tomada por separado, es la más alta desde mayo de 2022 y la de víctimas que son menores de edad es la más elevada desde abril de 2022.

“Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio. El número de bajas civiles en julio es el más alto que hemos documentado en un sólo mes desde marzo de 2022”, declaró la jefa de HRMMU, Danielle Bell.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según este organismo, la violencia relacionada con la guerra ha provocado 1.939 muertos y 10.638 heridos, lo que supone un aumento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.434 muertos y 7.216 heridos.

Es además más del doble que en el mismo periodo de 2024, cuando se documentaron 1.188 muertos y 4.560 heridos.

Una de las ciudades más golpeadas por los ataques rusos fue Kiev, con 54 muertos y 202 heridos en un mes.

La HRMMU destacó que las víctimas civiles crecieron asimismo en la Federación Rusa, donde las autoridades informaron de 79 muertos y 601 heridos por ataques ucranianos en el mes de julio, un dato que la Misión no ha podido verificar de forma independiente.

PUBLICIDAD

El comunicado subrayó que las fuerzas rusas han incrementado “de forma significativa” el uso de misiles balísticos y de crucero, de los que lanzaron 429 en julio, más que el doble que el mes anterior.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O PERTURBADORA. Una mujer reacciona cerca de los cuerpos de residentes fallecidos en el lugar de un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kramatorsk, Ucrania. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los misiles y los drones de largo alcance se mantuvieron como la principal causa de bajas civiles, de las que provocaron el 38 %, con los bombardeos aéreos en segundo lugar, seguidos casi a la par por los impactos de drones de corto alcance cerca del frente.

En total, desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, HRMMU ha verificado la muerte por ataques contra territorio bajo control ucraniano de 16.876 civiles, entre ellos 820 niños, y 51.273 heridos, incluidos 3.126 niños.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)