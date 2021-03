Rosario: condenaron a diez años de prisión a un ex comisarío de Drogas Peligrosas por narcotráfico

Alejandro Druetta

La Justicia Federal de Santa Fe condenó a diez años de prisión por narcotráfico al ex jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de esa provincia y ex jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Alejandro Druetta. Además, en el fallo firmado por los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Roberto Vásquez fueron sentenciados a siete años su ex compañero Juan Delmastro y a nueve años y medio Ignacio “Ojito” Actis Caporale, líder de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, que fue detenido en 2016 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el juicio que encabezó el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, el fiscal federal Federico Reynares Solari expuso de una forma gráfica cómo Druetta logró ascender en su carrera dentro de la fuerza de seguridad provincial a través de una especie de pacto con el jefe de una banda narco: “Ojito” Actis Caporale. La trama en sí es compleja.

Según la acusación realizada por el fiscal Reynares Solari, esa relación de mutuo beneficio consistió en que el vendedor de droga entregara datos de otros dealers –para detenerlos y mostrar procedimientos positivos, un supuesto éxito público en la lucha contra el delito– a cambio de no iniciarles una causa penal, un histórico formato de transa entre policías sucios y delincuentes.

La organización criminal investigada tiene varios miembros, aunque para el fiscal está encabezada por Druetta; el narcotraficante Ignacio “Ojito” Actis Caporale y el policía Juan “Tiburón” Delmastro –condenado como miembro de Los Monos–, para quienes se solicitó 12 años de cárcel.

La enredada trama se comenzó a develar tras la detención de “Ojito” en 2016. De este modo, Actis Caporale confesó ante la Fiscalía Federal N° 2 que se dedicaba a la venta droga, pero que no era el jefe de una organización, si no un subordinado de un alto mando policial. Los datos brindados en ese “arrepentimiento” del narco, en busca de una reducción de su pena, fueron investigados y la calificación de imputado colaborador fue admitido por el TOF Nº 3.

Así, la extensa declaración de Actis Caporale detalló procedimientos policiales exitosos de Druetta y Delmastro que generalmente se originaban de una forma irregular, por patrullajes que terminaban casualmente con dealers detenidos. La ecuación era sencilla: “Ojito” Caporale le brindaba información a Druetta y este allanaba y sacaba del “negocio” a los que Actis Caporale le marcaban. Luego, el narco se quedaba con ese nuevo territorio y por último repartían las ganancias, según la Justicia.

El narco Actis Caporale

Además, durante una de las audiencias, el narco Actis Caporale ventiló datos relevantes, como por ejemplo que junto a otros dealers hicieron “una vaquita para pintar” la brigada de Inteligencia de Drogas que funcionaba en calle La Paz de Rosario en el año 2012; o que el dinero que recaudaba tenía como destino la compra de dólares blue en la agencia de cambio y turismo Transatlántica, por orden del propio Druetta.

Un dato curioso de “Ojito” fue que mientras cargaba con un pedido de captura, el hombre corrió como piloto en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires bajo el pseudónimo de “Alex Aqua”. El narco salía por televisión y hasta daba entrevistas con el rostro descubierto. Es que en ese momento, Druetta era el encargado de detenerlo por su puesto como jefe de Drogas Peligrosas del distrito sur. Sin embargo, no fue él quien lo arrestó, sino la PSA.

En el juicio que terminó con la condena, también quedó demostrado que Druetta tuvo apoyo de la Gobernación de Santa Fe mientras ya contaba con causas por narcotráfico desde el 2007. Druetta fue designado en el cargo en 2015 tras ser jefe de Contrainteligencia de la PDI. Luego del revuelo que generó la acusación en su contra, en 2018 el comisarío fue puesto en disponibilidad.

Además de Druetta, Delmastro y Caporale, otras seis personas fueron condenadas en diferentes roles por tráfico y venta de drogas. Se trata de Daniel Leandro Illanes, Pablo Damián Kresta, Dante Pierani, Román Emiliano Palamedi, Carlos Edgardo Colombini y Jorge Actis Caporale, quienes permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

