Video: así fue el brutal asesinato del kiosquero que estaba ahorrando dinero para la fiesta de 15 de su hija

Las imágenes son aún tan crudas como el horror que había generado la noticia en el barrio Villa Rosa de Pilar. En las últimas horas salió a la luz el video del crimen de Juan Manuel García, apodado por la comunidad como “Gallego”. El hombre de 52 años recibió un disparo en el abdomen al intentar evitar que un ladrón se llevara el dinero de la caja registradora de su kiosco y murió dos días después.

El hecho ocurrió el domingo, en plena madrugada en el kiosco llamado “Al Toque Roque”, ubicado en la calle Moreno, en el cruce con la Ruta 25. Según se pudo ver en el material audiovisual registrado por varias cámaras del local, justo cuando una mujer abandonaba el kiosco, un delincuente de remera gris, con mangas blancas y rojas y gorra del club Boca Juniors se metió a la fuerza en el kiosco.

En ese instante, empezó a robar el dinero de la caja registradora. Al cabo de unos segundos apareció García, quien se le tiró encima con el intento de evitar que el delincuente robara el dinero de la caja. Así, después de forcejear y chocar contra el mostrador, el joven le efectuó un disparo en el torso, lo que dejó al dueño del local tirado en el suelo.

El delincuente salió luego corriendo del kiosco, mientras que García logró levantarse, malherido, y salir a la puerta del kiosco para pedir ayuda a los vecinos que se encontraban allí.

Juan Manuel García y su hija Victoria, que cumplirá 15 años el 18 de julio (Facebook)

El “Gallego” García perdió la vida el lunes, lo que generó una conmoción inmensa en la comunidad de Villa Rosa y que provocó una ola de mensajes alusivos y de homenaje a su memoria.

Asimismo, decenas de vecinos de la cuadra comenzaron a pegar carteles con dedicatorias, con fotos y con mensajes de amor en la persiana del kiosco a quien fuera uno de los comerciantes más queridos de la zona.

“Te me fuiste loco. Me dejaste hecha pedazos, nos dejaste a todos con ganas de más, Gallego, de más amor, frescura, alegría, compañerismo y todo ese brillo lindo que vos sabias brindar!!! Me duele el alma, el corazón, me duele saber que no vas a estar hoy para cantarme el feliz cumpleaños en el local, me duele saber que no vamos a correr en cámara lenta para abrazarnos fuerte por no vernos por días, me duele saber que no vamos a tener más nuestras charlas locas!!!”, escribió Meli Irala, una compañera del local.

La imagen del asesino que tomaron las cámaras de seguridad del kiosco durante el robo. Todavía permanece prófugo (Facebook)

En tanto, Rosalía Herrera, una persona muy cercana a la familia y a Victoria, la hija de la víctima, narró cuál fue la reacción de la pequeña luego de que su madre le comunicara la noticia del fallecimiento de su papá: “Hoy la mamá de Vicky le dijo que su papá no está. Me manda un audio y me dice: ‘Rosi, mi papi se fue con Jesús al cielo. Ya no le duele nada, él está bien. No está más’ ”.

A su vez, desde la misma cuenta de Instagram del kiosco “Al Toque Roque” se publicó una historia que contenía imágenes del robo que le costó la vida al “Gallego”. En esa secuencia de posteos se pidieron datos sobre el asesino y se hicieron públicas las capturas de video donde se ve al delincuente dentro del kiosco, con un arma en su mano derecha y robando todo el dinero de la caja registradora.

Según pudo averiguar Infobae, hasta el momento el asesino permanece prófugo de la Justicia. Algunos vecinos aseguraron que es un joven que suele frecuentar en el barrio Agustoni, mientras que otros apuntaron a una pizzería ubicada en las cercanías del KM 51 de la panamericana, ya que al momento del robo, el asesino tenía puesto un tapabocas con el logo de ese establecimiento.

