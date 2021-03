Horror en Pilar: estaba ahorrando dinero para la fiesta de 15 de su hija y fue asesinado en su kiosco

La imagen de la víctima, Juan Manuel García, junto a su hija Victoria (Facebook)

Juan Manuel “Gallego” García, de 52 años, lo tenía claro: pese al difícil 2020 atravesado por la pandemia y el cierre por meses de su kiosco, todo lo que haya podido ahorrar en el último año y medio sería destinado a la preparación de la fiesta de 15 de su hija Victoria , quien padece síndrome de Down.

Según lo repitió una y otra vez, el sueño de la niña era poder entrar al salón en moto junto a su padre, tal como había ocurrido anteriormente en las Fiestas de 15 de sus primas Oriana y Samira.

Sin embargo, todos los planes de la familia se vieron esfumados en instantes de la manera más trágica e inesperada: el domingo cerca de la 1 de la madrugada, el “Gallego”, como era conocido García por los vecinos del barrio Villa Rosa de Pilar, fue asaltado en su kiosco “Al toque Roque” y recibió un disparo en el abdomen , lo que le provocaría la muerte a los dos días.

Así, la familia quedó devastada, la madre de la niña intentando encontrar recursos para tratar el tema con su hija, que hasta el momento sólo pensaba en su cumpleaños de 15, el 18 de julio. Mientras, los vecinos explotaron de ira y se reunieron en la puerta del mismo kiosco para exigir Justicia.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un joven con una gorra del club Boca Juniors, un tapabocas blanco y una camiseta gris, con vivos blancos y grises ingresó al local que el “Gallego” comandaba desde hacía ya muchísimos años.

El kioskero asesinado tenía 52 años (Facebook)

Al parecer, el dueño del kiosco forcejeó con el delincuente para intentar evitar que le roben el dinero de la caja, y fue entonces cuando el ladrón efectuó un disparo, cuya bala se alojó en el abdomen del kiosquero.

Luego, el ladrón se encargó de llevarse los billetes encontrados en la caja registradora y salió corriendo del establecimiento, ubicado en el cruce de la calle Moreno y la Ruta 25.

El “Gallego” García perdió la vida el lunes, lo que generó una conmoción inmensa en la comunidad de Villa Rosa y que provocó una ola de mensajes alusivos y de homenaje a su memoria.

Asimismo, decenas de vecinos de la cuadra comenzaron a pegar carteles con dedicatorias, con fotos y con mensajes de amor en la persiana del kiosco a quien fuera uno de los comerciantes más queridos de la zona.

“Te me fuiste loco. Me dejaste hecha pedazos, nos dejaste a todos con ganas de más, Gallego, de más amor, frescura, alegría, compañerismo y todo ese brillo lindo que vos sabias brindar!!! Me duele el alma, el corazón, me duele saber que no vas a estar hoy para cantarme el feliz cumpleaños en el local, me duele saber que no vamos a correr en cámara lenta para abrazarnos fuerte por no vernos por días, me duele saber que no vamos a tener más nuestras charlas locas!!!”, escribió Meli Irala, una compañera del local.

La imagen del asesino que tomaron las cámaras de seguridad del kiosco durante el robo. Todavía permanece prófugo (Facebook)

En tanto, Rosalía Herrera, una persona muy cercana a la familia y a Victoria, la hija de la víctima, narró cuál fue la reacción de la pequeña luego de que su madre le comunicara la noticia del fallecimiento de su papá: “Hoy la mamá de Vicky le dijo que su papá no está. Me manda un audio y me dice: ‘Rosi, mi papi se fue con Jesús al cielo. Ya no le duele nada, él está bien. No está más’ ”.

A su vez, desde la misma cuenta de Instagram del kiosco “Al Toque Roque” se publicó una historia que contenía imágenes del robo que le costó la vida al “Gallego”. En esa secuencia de posteos se pidieron datos sobre el asesino y se hicieron públicas las capturas de video donde se ve al delincuente dentro del kiosco, con un arma en su mano derecha y robando todo el dinero de la caja registradora.

Según pudo averiguar Infobae, hasta el momento el asesino permanece prófugo de la Justicia. Algunos vecinos aseguraron que es un joven que suele frecuentar en el barrio Agustoni, mientras que otros apuntaron a una pizzería ubicada en las cercanías del KM 51 de la panamericana, ya que al momento del robo, el asesino tenía puesto un tapabocas con el logo de ese establecimiento.

