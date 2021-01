Procesaron con prisión preventiva al joven detenido por atropellar y matar a un nene de 5 años en Flores

El juez Edmundo Rabbione dictó este martes el procesamiento con prisión preventiva de Ricardo Emanuel Papadopulos

El juez Edmundo Rabbione, a cargo del juzgado criminal y correccional 62, dictó el procesamiento, con prisión preventiva, de Ricardo Emanuel Papadopulos. Se trata del joven detenido por atropellar el 17 de diciembre pasado en el barrio porteño de Flores a una mujer y su hijo de cinco años, Isaac Sus, quien murió por el impacto.

En su fallo, el magistrado lo considera “autor del delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas de carácter grave, calificados por la conducción imprudente de un vehículo con motor” (Arts. 45, 84 bis, segundo párrafo y 94 bis, segundo párrafo del Código Penal de la Nación) y dispone su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Además, el juez dispuso trabar embargo preventivo a Papadopulos por la suma de $ 5.148.962. El fallo, al que accedió Télam a través del abogado de la familia de Isaac, Gabriel Becker, determina por probado que Papadoupulos inició el cruce de las avenidas con el semáforo rojo-amarillo, que tenía el campo visual despejado al acelerar (no obstaculizado por un camión) y que vio a las víctimas 24 metros antes de arrollarlas.

En vez de frenar o disminuir la velocidad, o intentar eludirlos, Papadopulos, siempre según el fallo del juez Rabbione, aceleró en línea recta hacia ellas, con lo cual está determinada en esta etapa su responsabilidad penal, consecuencias de una conducción antirreglamentaria e imprudente; además, el joven se dio a la fuga.

Lo expuesto fue analizado en base a la pericia accidentológica del perito oficial de la División Ingeniería Vial de la Policía de la Ciudad, cuyas conclusiones fueron coincidentes con las del perito de la querella y los peritos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sumado al estudio de los videos del lugar del hecho y de dos testigos oculares

El hecho ocurrió a las 23.02 del jueves 17 de diciembre pasado. Débora Inés Agosti y su hijo Isaac cruzaban la avenida San Pedrito en la esquina de la avenida Directorio y fueron atropellados por el Volkswagen Gol que conducía Papadopulos.

El pequeño murió en el acto. Papadopulos, de 21 años, que circulaba sin registro y estuvo prófugo nueve días, actualmente se encuentra detenido en una comisaría de Palermo, acusado de homicidio culposo agravado.

El 27 diciembre, dos días después de haberse entregado a la Justicia Papadopulos declaró ante la Justicia y admitió que era él quien manejaba, contó detalles de los momentos previos y posteriores del hecho y responsabilizó a un camión por obstaculizarle la visión.

“Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde. Un camión de tamaño grande paso con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la venida. Lo intento pasar ya que tenía el semáforo en verde, y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pasé en rojo, en ese momento me di cuenta que me topé con una mujer”, relató.

No contestó preguntas e intentó explicar por qué no frenó a asistir a las víctimas y las dejó abandonadas: “Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”.

En otro tramo, explicó una situación que vivió el día que se entregó: “Estaba la hermana de la criatura y le pedí a los oficiales que me permitieran decirle que no fue mi intención hacerlo, que sabía lo que era el dolor de un padre pero no me dejaron pedirle disculpas ni a ella ni a la familia”.

