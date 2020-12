El joven que atropelló y mató a un nene de 5 años en Flores será indagado este domingo

Ricardo Papadopulos será indagado mañana

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus, de 5 años, y dejó con graves heridas a la mamá del menor, se entregó ayer al mediodía tras estar una semana prófugo de la Justicia.

Papadopulos se encuentra ahora en una celda de la Alcaldía 14 de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Allí espera para dar su testimonio ante el fiscal de la causa, Augusto Troncoso, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el acusado será indagado mañana a las 11 a través de videoconferencia. Tras la audiencia, la fiscalía tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal del joven.

Ante el fiscal, el detenido dará su versión apoyándose en las imágenes de la cámara que registró el hecho. Buscará explicar que el camión que se ve cruzar en rojo, le impidió ver a Isaac y su madre. Y también ratificará que “se fugó porque no tenía registro y se asustó”, tal como adelantó uno de sus abogados defensores.

“No se quedó porque le dio miedo, estaba sin registro y lo primero que pensó es que no había fallecido una criatura. Él se entera por los medios. Se la pasa llorando, está arrepentido”, aseguró Roberto Herrera, quien junto al letrado Osvaldo Pisano lo representan legalmente.

Y agregó: “Cuando lo entrevistamos, le dijimos que tenía que presentarse. Si se hubiese quedado en el lugar después del hecho creo que estaría en libertad”.

Antes de la entrega, los abogados habían pedido una eximición de prisión, con el objetivo de que el acusado declare y luego sea liberado. Este tipo de pedidos se realizan y se resuelven antes de que el prófugo se entregue por lo que ahora ya la solicitud no tiene sentido y fue desistida por la defensa.

El momento en que el acusado se entregó a la Policía

Papadopulos está acusado de homicidio culposo agravado. Gabriel Becker, abogado de la familia de Isaac, mencionó que existen agravantes que demuestran la conducta temeraria de Papadopulos y que el hecho de que conduzca sin licencia de conducir puede llegar a ser un dato a considerar en el juicio oral para aumentar la pena, que en principio podría variar entre 3 y 6 años de prisión.

El homicidio culposo está contemplado en el artículo 84 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”.

La pena se incrementará de tres a seis años, “si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima” siempre y cuando sucedan circunstancias como “conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente o con culpa temeraria”.

La velocidad de circulación que se establecerá a través de las pericias, determinará si hubo dolo eventual. Según su abogado, el joven circulaba a una velocidad que “no superaba los 55 kilómetros por hora” al momento del accidente.

“Manejar sin licencia es una contravención. El agravante en sí es la conducta de manejar sin registro, se haya producido el accidente o no. El acompañante que iba con él va a tener que presentarse como testigo”, acotó Herrera.

Luego de la declaración indagatoria, la fiscalía tendrá 10 días para resolver la situación judicial de Papadopulos

Papadopulos, que todos estos días estuvo escondido en un domicilio cercano a su casa en Ramos Mejía, no tiene licencia para conducir. Fue reprobado en octubre de 2017 cuando intentó sacar el registro por primera vez, según consta en registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En aquella oportunidad, el examen psicológico que le realizaron encontró “indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico”.

El joven detenido presentó ese estudio requerido en enero de 2018, indicándose en el mismo que no tenía signos psicopatológicos de relevancia. Sin embargo, luego no se presentó a rendir el examen teórico y nunca obtuvo la licencia para conducir.

Papadopulos pertenece a la comunidad gitana, por lo que habría tenido problemas a la hora de dibujar: “En la comunidad gitana los chicos no van al colegio, lo que no pudo aprobar son los dibujos. Me dijo que no sabe dibujar”, explicó Herrera.

