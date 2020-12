Declaró el padre del joven buscado por atropellar y matar a un nene de 5 años: “No sé dónde está mi hijo, perdí contacto con él”

Ricardo Emanuel Papadopulos

Rubén Papadopulos, el hombre que se entregó el sábado por ser el titular del auto que atropelló y mató a Isaac Sus de 5 años e hirió gravemente a su madre, declaró durante una hora frente a la jueza mientras la policía busca intensamente a su hijo Ricardo Emanuel que es quien manejaba el vehículo. El hombre negó saber cuál es el paradero de su hijo, contó como se enteró de lo ocurrido y explicó porque no se entregó antes a pesar de saber que lo estaban buscando. Infobae reconstruyó la declaración indagatoria.

“ Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve ”, comenzó diciendo Papadopulos ante la jueza Patricia Guinchandut

Luego explicó que al enterarse de la noticia entró en pánico: “Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me centraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo”

El juzgado N° 62 y la fiscalía de Augusto Troncoso ya no tienen ninguna duda de que el que manejaba era el hijo del hombre, Ricardo Emanuel que se encuentra prófugo buscado por distintas fuerzas de seguridad con captura a nivel nacional. La justicia cree que está en alguna provincia del interior del país refugiado en alguna comunidad gitana.

Otro dato importante tiene que ver con el video del estacionamiento de Ramos Mejía donde se ve que el que baja del lado del conductor es el hijo. También baja otra persona del lado del acompañante. Se trataría de un amigo del joven buscado que hasta el momento no está identificado.

En otro tramo de la declaración, Papadopulos padre explicó que estando en la casa de ese familiar se comunicó con su abogado quien le recomendó que se entregará pero que tardo un día y medio en hacerlo porque estaba sumamente angustiado y no estaba en condiciones de ir a una comisaria. “ Estaba desesperado, muy angustiado por lo que estaba viviendo. Tarde en entregarme por eso ”, intentó explicar.

En la justicia, sin embargo, creen otra cosa. Fuentes muy allegadas al expediente están convencidos que el retraso en entregarse forma parte de una estrategia. “El objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya. Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa”.

Volviendo a la indagatoria, una de las preguntas de la jueza fue directo al grano. “¿Sabe dónde está su hijo ahora?”. Papadopulos respondió: “ No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo ”.

La defensa de Papadopulos padre está convencida de que el hombre saldrá de prisión en pocas horas. “No hay motivos para que esté preso. No estuvo en el lugar, no participó de ninguna manera. Sólo está preso por tener a nombre suyo el auto”, insisten fuentes de la defensa. Tampoco podrá ser acusado de encubrimiento, ya que, según el código penal, un padre puede hacerlo con su hijo sin que eso equivalga a un delito.

El detenido comentó también que el auto con el Golf GTI blanco con el que atropellaron y asesinaron a Isacc Sus de 5 años estaba recién comprado. “El auto no tiene más de 15 o 20 días. Yo ni siquiera llegué a manejarlo”.

Mientras tanto, el padre del Issac, José Carlos Sus, se presentó como querellante en la causa mientras, al mismo tiempo, espera que la madre del nene se recupere en el hospital. “Es un tipo que está destrozado, devastado. Nunca vi un hombre tan arruinado”, cuentan en su entorno.

