Un nuevo video muestra a Ricardo Papadopulos segundos antes de atropellar y matar al nene de 5 años

Se conocieron nuevos videos del accidente en Flores

Ricardo Emanuel Papadopulos está detenido desde el viernes pasado por atropellar y matar a Isaac Sus, de 5 años, y por herir a su madre Débora, en el barrio porteño de Flores. Cinco días después de haberse entregado a la Justicia, en las últimas horas se conocieron nuevos videos del hecho, por el cual está imputado por homicidio culposo agravado.

En primer lugar, las imágenes muestran a Papadopulos conduciendo el auto Volkswagen Golf GTI blanco de su padre a once cuadras antes del lugar donde embistió a Isaac y a su mamá, en avenida Directorio y San Pedrito. El registro fílmico permite observar al detenido circulando a la altura de avenida Lacarra y cruzando un semáforo en verde.

Un segundo video corresponde a una cámara ubicada sobre la intersección de Directorio y la calle Portela, a 300 metros de la esquina del accidente. Precisamente a ese lugar corresponde la tercera grabación, donde se ve que Papadopulos esquiva por la derecha a los vehículos que están detenidos aguardando el cambio de semáforo y cruza antes que ellos, sin detener la marcha en ningún momento.

En está última imagen también se ve el camión que circula por San Pedrito, el cual, según la versión del detenido en la indagatoria, le impidió ver a Isaac y su madre.

Ricardo Papadopulos está bajo arresto desde el viernes pasado

Para el abogado de Papadopulos, Roberto Herrera, estos videos que están incorporados al expediente muestran que su representado legal “no venía manejando haciendo locuras”, sino conduciendo “normal como para lo que es una avenida”. “No se ve nada de lo que dice la querella. No creo que cambie la calificación y se considere dolo eventual. Para eso se debería tener representado una maniobra mala. Él en cambio viene circulando, frena y emprende la marcha de nuevo”, sostuvo el letrado.

En diálogo con Infobae, Herrera también apuntó contra el conductor del camión que aparece en imagen: “Tiene una responsabilidad muy importante porque produce lo que en criminalística se llama telón de interposición. Por eso vamos a pedir su declaración”.

De todas formas, más allá de las consideraciones de la defensa, las pericias van a determinar a qué velocidad circulaba y qué responsabilidad tuvo Ricardo Papadopulos.

En su declaración indagatoria, el acusado contó: “Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde. Un camión de tamaño grande paso con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la venida. Lo intento pasar, ya que tenía el semáforo en verde, y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pase en rojo. En ese momento me di cuenta que me topé con una mujer”.

El acusado tras ser detenido

Así, ante la jueza Patricia Guichandut, intentó explicar por qué no frenó a asistir a las víctimas y las dejó abandonadas: “Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”.

Por el momento, Ricardo Papadopulos seguirá detenido en la Alcaidía 14. La imputación por la cual fue indagado y que permanece vigente sigue siendo homicidio culposo agravado por no asistir a las víctimas. Se espera para los próximos días los resultados de las pericias accidentológicas.

Mientras tanto, los abogados de la familia Sus harán hincapié en la alta velocidad a la que iba el conductor e intentarán que la imputación se convierta en un homicidio con dolo eventual , es decir que Papadopulos debió haberse representado que yendo a gran velocidad podría haber causado el desastre que hizo, lo cual tiene una pena mucho más alta que la carátula actual (de 3 a 6 años de prisión).

