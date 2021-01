Otra vez un nene en medio de un robo: motochorros asaltaron a una familia en San Justo y le gatillaron al padre

Un nene quedó en medio de un asalto en San Justo

Por tercera vez en menos de semana, el territorio bonaerense fue escenario de una escalofriante tendencia que ya comienza a asentarse y causar alarma: menores que quedan en medio de un violento asalto y deben presenciar cómo sus familiares son víctimas de delincuentes que atacan sin piedad .

En esta oportunidad, todo ocurrió en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, donde dos delincuentes, uno de ellos armados, asaltaron un almacén familiar, amenazaron a un niño de 9 años, a su mamá y a su tía. Además, le dieron varios culatazos al padre del menor en la cabeza y le gatillaron, aunque por fortuna el tiro no salió.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el brutal episodio ocurrió hacia las 20:45 del domingo pasado en la calle Florencio Varela al 4300. Allí Paola Peña (37), dueña del local, se encontraba cerrando el almacén que posee cerca a su domicilio, cuando fue sorprendida en segundos por los dos ladrones armados. Estaba en compañía de su hermana Agustina, su cuñado y de su sobrino Thiago, el nene de 9 años que presenció el robo y estuvo a poco de perder a su papá.

De acuerdo con el video del tenso momento, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, se observa cómo los delincuentes llegaron a toda velocidad y sorprendieron a la familia entera, que apenas llegó a reaccionar. Los primeros en huir fueron Agustina y su hijo Thiago. Al ver que el ladrón armado empujó a Paola hacia el interior del local, ambos escaparon a toda velocidad hacia la calle Ambrosetti .

En ese momento, según relató la mujer al canal TN, uno de los asaltantes le pidió las llaves de su camioneta que se encontraba estacionada en la puerta del almacén. “Me golpeó para sacarme las llaves de la camioneta pero ya las había tirado, ahí me robó la cartera”, expresó Paola. La mujer aseguró que siempre se preocupó por saber dónde se encontraba su sobrino. La tensión fue en aumento. Dentro del comercio quedaron la dueña, el cuñado (padre de Thiago) y una empleada. En otra de las cámaras de seguridad ubicada dentro del almacén se llega a ver cómo Paola aprovecha para escapar mientras que adentro quedaron su cuñado y la trabajadora.

Un nene quedó en medio de una asalto en Monte Chingolo

En ese momento, el motochorro armado le pidió al hombre que le ayudara a abrir la puerta del vehículo y arrancar la camioneta. Ese, según relató Paola, era el objetivo. El cuñado, sin oponer ningún tipo de resistencia, acompañó al delincuente hasta el auto con la intención de ayudarlo y dar por finalizada la situación. Sin embargo, como no pudo abrir la puerta, el ladrón le dio varios culatazos en la cabeza y el hombre no tuvo más remedio que huir. Según se vio en el video, cuando la víctima salió corriendo, el delincuente le gatilló una vez por la espalda. Pero esta vez tuvo suerte y el tiro no salió.

Frustrado y apenas con la cartera de Paola, el motochorro se fue del lugar junto al cómplice que lo esperaba en la moto. “Fue todo en un minuto. Entró con el arma corriendo. No sé si estaba cargada o no funcionaba pero no disparó”, dijo Agustina. “Por suerte mi hijo está mejor. En el momento se asustó mucho”, afirmó. Por último, la dueña del almacén indicó: “Mi marido vio todo por las cámaras, llamó al 911 y a los cinco minutos llegó la policía”.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por Infobae, la investigación quedó a cargo de la UFI 8 de La Matanza, que calificó el expediente como tentativa de robo .

“Si yo hubiese vuelto y le parto una cosa en la cabeza y lo mato al chorro, estaría presa. Vamos a segur abriendo porque tenemos que seguir trabajando. Lo que sí es que vamos a agregar otras medidas de seguridad. Por lo pronto los chicos en el negocio no van a estar más porque no pueden estar pasando una situación así porque eso les va a quedar para toda la vida”, dijo Paola, quien aprovechó para dar cuenta de la grave situación de inseguridad en la zona y pedir la presencia de más policía.

