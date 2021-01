Terror en Monte Chingolo: un motochorro de 15 años le robó a una familia frente a su pequeño hijo

Un nene quedó en medio de una asalto en Monte Chingolo

Francesco, un nene dos años, caminaba este miércoles acompañado por su mamá, su abuela y su tía sobre la calle Bolaños al 3500 en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Eran las 14:11 y todo parecía transcurrir de manera normal. Sin embargo, en segundos la tarde tomó un giro dramático y el niño casi sin darse cuenta quedó como testigo de una escena de terror: tres motochorros los abordaron a los cuatro y golpearon con violencia a su mamá y la abuela , para luego huir sin llevarse prácticamente nada con destino a la villa La Fe.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada. En el video se ve cómo tres delincuentes sorprenden por detrás a la familia. La primera reacción de la mamá y la abuela del nene es correr. La tía, en cambio, vuelve sobre sus pasos mientras que Francesco queda inmóvil y mira atento cómo dos de sus familiares tratan de defenderse de la violenta golpiza.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, al poco tiempo del hecho y luego del aviso al 911, la policía local logró dar con uno de los ladrones. Se trata de un menor de 15 años identificado como J.D.D., quien de acuerdo con lo que pudieron establecer era la persona que manejaba la moto Honda de color azul que se ve en el video, vehículo que sería hallado abandonado a las pocas cuadras.

Las fuentes cercanas al caso consultadas por este medio indicaron que para dar con el sospechoso fue importante el aporte de una de las víctimas, quien identificó la moto encontrada y aportó el video. Fue entonces que los efectivos realizaron un operativo en la zona y finalmente -en la calles Cotagayta y Ayacucho en la misma localidad- dieron con el menor. Según supo Infobae, el ladrón todavía vestía con la misma ropa usada durante el asalto.

Al tratarse de un adolescente de 15 años, intervino la UFI de menores Nº7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que luego de notificar al delincuente decidió liberarlo y entregarlo a sus padres. El expediente fue calificado como robo en poblado y en banda. De los otros dos sospechosos aún no se tienen noticias.

El menor luego de ser detenido

“En un segundo salió todo el barrio por los gritos que estábamos pegando nosotras. Gracias a ellos, que los persiguieron supimos de dónde eran”, aseguró Micaela, la mamá de Francesco. “Nos nos dimos cuenta de que nos iban a hacer daño. Gracias a Dios lo dejé solo al niño si no algo le iba a pasar a él”, señaló la mujer.

A raíz de eso, las críticas no tardaron en llegar a través de las redes sociales. “No lo hice intencionalmente. Yo creo que si me hubiese quedado con él, habrían venido todos contra nosotros”, dijo angustiada.

“Me parece muy injusto todo porque nadie se pone en nuestro lugar, nadie sabe cómo va a reaccionar en una situación así. Las tres nos quedamos con la mente en blanco”, contó. “Me da bronca que hablen y digan que soy una mala madre, cuando nadie puede hacerlo porque no me conocen. Estoy las 24 horas con mi hijo, trabajo todos los días para darle de comer y un hogar. Nadie puede decir que soy una mala madre”, insistió Micaela.

“¿Por que no se ponen en mi lugar? Nadie habló de lo que pasó realmente”, señaló. “A mi mamá le pusieron la traba, se cayó al piso y le pegaron la cabeza contra una reja. No nos dijeron nada, nos atacaron directamente. A mi ya me robaron hace un año por esta zona”, contó. En cuanto a Francesco, la mujer aseguró que se encuentra bien. “Justo después de lo que pasó, el padre a llevárselo y lo pudo distraer y ahora está perfecto”, indicó.

Críticas del gobierno de Lanús

A partir de la liberación del, el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz criticó a la fiscal del caso por la rápida liberación del menor delincuente. “Al instante del hecho fue detenido el que manejaba la moto por personal policial del Municipio, el mismo era un menor de 15 años que fue inmediatamente llevado a la comisaría. Poco tiempo después la fiscal de menores lo notificó del robo y lo liberó. De esta manera demostramos que el sistema está mal y que ayuda a los delincuentes y no a sus víctimas. En menos del tiempo del que se llegó a la comisaría, el delincuente había sido liberado”, dijo el funcionario.

“Este delincuente iba por Chingolo junto a otros dos cómplices y se separaron cerca de Gerli, después de robarle violentamente a las señoras que se ven en el video, y que iban con un nene de dos años. Una llamada al 911 permitió identificar la moto y encontrarlo”, agregó el secretario.

“Sin embargo, ya está de vuelta en su casa. No con domiciliaria, no con custodia: la Justicia decidió con una rapidez asombrosa que pueda andar libre, como cualquier otro. Por las dudas: acababa de conducir por lo menos un asalto. ¿Hasta cuándo?”, finalizó.

