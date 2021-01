Asalto comando en Moreno: los sorprendieron cuando abrían el portón, los golpearon y se llevaron sus dos autos

El video del asalto en Arribeños al 1300, en la localidad de Paso del Rey

Este lunes, cinco delincuentes armados asaltaron a una pareja en su casa de la localidad de Paso del Rey, en el partido bonaerense de Moreno, los golpearon y huyeron en sus dos autos con dinero, electrodomésticos y otros objetos de valor.

El episodio ocurrió por la noche, cuando Ariel Ludueña, de 43 años, y su esposa Karina habían terminado de cenar y esperaban a un amigo que se dirigía hasta su casa de la calle Arribeños al 1300, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

“Yo soy empleada de salud y estuve trayendo medicación a los amigos y vecinos que no pudieron salir mucho por la pandemia. Un amigo de la familia pasó a buscar una bolsa con remedios y cuando salí dos minutos a abrirle paró un auto oscuro de contramano, bajaron todos armados, me agarraron del cuello, a él le pegaron un culatazo y nos metieron para adentro”, contó la mujer esta mañana en diálogo con Canal 13. “Ahí uno me pegó una piña en la cara. Fue muy violento”.

En ese momento los delincuentes -que estaban encapuchados, tenían guantes y los rostros tapados- ingresaron en la casa y les exigieron dinero y alhajas.

“Nos llevaron al dormitorio, a él lo metieron adentro del placard, a mi me tiraron al piso y a la otra persona lo tiraron boca abajo en la cocina”, relató Karina. “Me pedían dólares, que les diera todo, la verdad no teníamos nada. Somos gente de trabajo. Solo teníamos una plata guardada para arreglar la vereda y gracias a Dios que la encontraron porque si no no sé qué hubiera pasado”.

La mujer contó que mientras uno de los ladrones le pedía que entregara objetos de oro, otro golpeaba a su marido y lo pateaba. “Le pegaron mucho. Temí mucho por su vida porque era muy agresivo el que estaba con él. Había uno que hablaba conmigo, que me trató bien, y me pedía oro. Yo le dije que no tenía, se llevaron las alianzas y unas pulseritas, boludeces, pero realmente no teníamos nada”, indicó: “Yo lo único que quería era que se fueran, que no lo lastimaran ni a él ni a los perros, que son lo único que tengo. Ni activé la alarma porque tal vez era peor”.

“El que hablaba conmigo me trató dentro de todo bien, no me pegó. Me pidió las llaves del auto, le mostré el control y le expliqué cómo hacer para abrir el portón”, continuó la mujer. En ese momento, los delincuentes cargaron el botín en dos autos, un Chevrolet Cruze bordó y un Peugeot 208 gris, y huyeron.

La secuencia del robo, que duró apenas 8 minutos, fue registrada por una cámara de seguridad

Toda esa secuencia, que duró apenas 8 minutos, fue registrada por una cámara de seguridad que Ariel y Karina habían instalado por temor a los robos en la zona.

Algunas horas después del asalto, cerca de las 2 la mañana del martes, la Policía Bonaerense encontró el primer auto de la pareja en la zona de Albatros y Maza, en el Barrio Trujui, y a la noche siguiente apareció el otro en el barrio Las Catonas , también en el partido de Moreno. “Por lo que me dijeron cometieron otros robos con el segundo auto, pero todavía se está investigando”, explicó Luis.

La investigación del robo quedó ahora en manos de la UFI N° 5 de Moreno que trabaja en conjunto con el Municipio y el área de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Fiscalía General para dar con los sospechosos.

