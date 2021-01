Ituzaingó: a punta de pistola, le robaron la camioneta y la recaudación a un empresario gastronómico

Así le robaron al empresario gastronómico en Ituzaingó

El 31 de diciembre, un empresario gastronómico fue asaltado por delincuentes que le robaron la camioneta cuando se encontraba junto a sus hijos a la salida de su restaurante. Por el robo, que ocurrió en la localidad bonaerense de Ituzaingó, aún no hay detenidos. El violento hecho se conoció en las últimas horas y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según se ve en las imágenes, Pablo Bradwein, dueño del restaurante Estancia Gaona ubicado en la colectora del Acceso Norte y Ercilla, fue interceptado por los asaltantes a bordo de un Volkswagen Gol Trend en el playón de estacionamiento de la parrilla. En ese momento, Bradwein ingresaba a su camioneta Volkswagen Amarok, en la cual estaban dos de sus hijos y el novio de su hija.

Luego se observa cómo los tres ladrones descendieron del vehículo a punta de pistola, abordaron al empresario y lo obligaron a bajar de la camioneta junto a sus familiares. Tras el ataque, los delicuentes escaparon a bordo del rodado.

El hecho es investigado por la UFI Nº 1 de Ituzaingó y el expediente fue calificado como robo automotor. Según informaron hasta el momento no hay detenidos.

Momento en que abordar al empresario

En diálogo con el canal TN, Bradwein aseguró que el robo duró “pocos segundos” pero fue “muy agresivo”. “Para mí fue al voleo, no se suponía que iba a estar en el negocio ese día. Estaban ‘trabajando’ y vieron la oportunidad y nos interceptaron”, expresó.

Luego, describió que no llegaron a pegarle ni a él ni al resto de las personas que lo acompañaban y detalló que los ladrones eran jóvenes, de menos de 30 años. El hombre contó que se había juntado con sus hijos “para ir a despedir el año al río”.

El empresario gastronómico dijo que, además de la camioneta, le robaron un reloj, una cadenita, dinero en efectivo de la recaudación de la parrilla, documentación y tres celulares.

En diálogo con el sitio Primer Plano, Bradwein dijo: “Es la tercera vez que me roban con esta camioneta, que la tengo hace cinco meses. La primera vez me inhibieron la alarma y al volver me habían robado todo lo que tenía adentro. La segunda fue el auxilio, con tuercas de seguridad y todo en la puerta de mi casa de Castelar. Y este fue el tercero, a mano armada”.

Captura de las cámaras de seguridad que registraron el hecho

Por otro lado, ayer por la noche, efectivos de la Comisaría 8C de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos menores acusados de robar un Volkswagen Gol Trend a punta de pistola. La alerta llegó a dos agentes que estaban en un móvil de patrulla: oyeron por la radio policial sobre el Gol que había sido robado en territorio bonaerense, con su patente incluida, y que se dirigía a la Capital Federal. Cuando divisaron al auto, comenzó una persecución a alta velocidad sobre la avenida en Villa Lugano.

Finalmente, a las 22:35, la persecución llegó a su final. Los sospechosos, al intentar evadir los patrulleros, chocaron con el Metrobus en Coronel Roca y Soldado de la Frontera y también con el móvil que los perseguía. Uno de los sospechosos escapó: dos fueron detenidos. Uno estaba al volante, otro cayó luego de que intentaran correr algunos metros, sin éxito.

Tras ser detenidos, los requisaron: se les encontró una pistola Bersa Thunder 9 milímetros y seis balas con la numeración limada dentro del Gol Trend, así como una cartera de mujer y varios celulares que podrán ser peritados.

Seguí leyendo

Florencio Varela: encontraron degollado dentro de un zajón a un youtuber paraguayo

El conductor acusado de atropellar y matar a una mujer de 91 años en Temperley acumula casi 50 mil pesos en multas

Las pericias clave del caso Píparo: evalúan las lesiones del atropellado y secuestraron filmaciones de cámaras