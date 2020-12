Cayó una banda que robaba autoestéreos en Palermo con un inhibidor de señales

En el marco de un recorrido preventivo y a raíz de una serie de denuncias sobre robo de automotores, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se detuvieron a observar un Renault Kangoo estacionado en la esquina de Malabia y Nicaragua. Sucede que, por su patente, podía guardar relación con hechos delictivos cometidos días antes, en los que se había utilizado un inhibidor de señales para abrir vehículos estacionados en la vía pública.

Fue por ello que los oficiales se aproximaron y notaron que en el interior del utilitario había tres ocupantes, de 37, 40 y 41 años, a quienes les solicitaron que bajaran para identificarlos.

Luego, en presencia de testigos se efectuó una requisa del utilitario Kangoo, que estaba a nombre de la madre de uno de los detenidos, arrojando como resultado el hallazgo de un dispositivo para neutralizar señales con dos baterías y una antena, así como dos frentes de autoestéreos de alta gama con sus controles remotos, cinco pendrives, cables USB, dos memorias micro USB y un medidor de presión de neumáticos.

En consecuencia, fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, a cargo del doctor Luis Alberto Schelgel.

Un antecedentes cercano en la misma zona

Una semana atrás, el productor televisivo Pablo “Chato” Prada, su pareja, la bailarina Lourdes Sánchez, y su pequeño hijo Valentín sufrieron el robo de sus pertenencias cuando, tras bajar a tomar un helado, un delincuente tomó todos los objetos que estaban dentro de su camioneta.

En sus redes sociales, Lourdes Sánchez brindó detalles de cómo fue el ataque para que sus seguidores estén atentos a esta modalidad de robo que le ocurrió en el barrio de Palermo: “Yo, como una boluda, con Pablo caímos. Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado...”.

Luego, la panelista del ciclo Hay que ver (El Nueve) explicó: “No podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”.

Muy enojada por el robo, continuó compartiendo imágenes del ladrón que le sustrajo las bolsas del auto e hizo una reflexión: “Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! ¡Tenemos que agradecer estar vivos! Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina”.

