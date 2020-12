Confirmaron la condena por pedofilia contra el ex pediatra del Garrahan Ricardo Russo

El día del juicio al ex pediatra Ricardo Russo (Gustavo Gavotti)

La Justicia porteña confirmó hoy la sentencia de primera instancia al ex pediatra del hospital Garrahan Ricardo Russo por producir y distribuir fotos y videos con imágenes de explotación sexual de menores.

El fallo fue dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Tras el juicio que lo condenó en noviembre pasado, el tribunal rechazó las nulidades pedidas por la defensa de Russo y ordenó que el pediatra pase 8 años y medio en un calabozo.

De este modo, la Justicia consideró probado el hecho de que el profesional de la salud descargó, produjo y emitió fotos y videos con contenido sexual de niños y niñas menores de 13 años. La investigación del caso había sido llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, quien en mayo de 2019 solicitó la detención del entonces jefe de pediatría del hospital Garrahan.

En el transcurso del juicio oral, la fiscal demostró la culpabilidad del acusado, quien fue condenado por el titular del Juzgado N° 6, a cargo de Gonzalo Rua. Dupuy habló de un total de 1.500 fotos y videos acumulados y transmitidos por el médico desde noviembre de 2015 hasta el mismo 28 de mayo de 2019, horas antes de su detención. El ex pediatra contaba con una carpeta de 100 fotos de material prohibido en la computadora del consultorio del Garrahan llamada”Tom Petty and the Heartbreakers”, un clásico grupo de rock estadounidense.

La fiscal Daniela Dupuy (Gustavo Gavotti)

Entre las fotos, según la acusación, hay 220 imágenes tomadas en lugares públicos con el foco en los genitales de niñas y “cinco producciones fotográficas en las que exhiben sus genitales”. También habría distribuido videos de pornografía infantil a través de la red de distribución de archivos eMule, lo que llevó a que lo detectara la agencia de seguridad estadounidense Homeland Security y a su eventual caída. Ese agencia, inició la investigación denominada “Luz de la infancia III” junto al Ministerio Público de la Acusación de Brasil, a través de la cual pusieron en conocimiento al Ministerio Público Fiscal porteño por la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil llevados a cabo por usuarios radicados en el país.

Durante la investigación, que contó con la intervención de Gendarmería Nacional, se llevaron a cabo 40 allanamientos en todo el país, incluyendo el domicilio y la oficina particular del ex pediatra, en cuya computadora personal se hallaron 100 imágenes de explotación sexual infantil.

Luego de su detención, mediante una profundización de la pericia realizada, los técnicos del laboratorio Informático del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) hallaron aún más archivos con contenido de explotación sexual infantil descargados y facilitados mediante el programa E-mule, como así también otras fotografías de niñas de entre 3 y 7 años desnudas, que habían sido tomadas por el propio Russo con su celular en el hospital Garrahan.

Lo mismo hacía en el interior de un consultorio privado en el cual ejercía su profesión. Así la Cámara confirmó la condena otorgándole una pena de 8 años y 6 meses de prisión. Al momento del juicio, y tras conocerse el fallo, Russo aseguró: “Estoy sorprendido por las conclusiones”. Pidió quedarse en su domicilio hasta que la sentencia quede firme. El juez se lo negó. Y así ex pediatra se encuentra detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal desde hace poco más de un año.

