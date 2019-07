Hoy, Russo no está en una celda, o por lo menos no en una celda estrictamente. Fuentes cercanas a su expediente confirman que el pediatra está alojado en una habitación del Hospital Penitenciario de la cárcel de Ezeiza, no porque esté enfermo, sino por seguridad. Se encuentra solo en esa habitación, no la comparte con nadie más, el Servicio Penitenciario Federal recibió ordenes de la Justicia de aislarlo y monitorearlo las 24 horas. Una cámara lo enfoca debajo de la luz fría. Russo, en los cálculos del SPF, es considerado un detenido "de altísimo riesgo": las chances de que se dañe a sí mismo o que otro detenido lo dañe son elevadas.