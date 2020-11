Delincuentes robaron una camioneta en que la iba un hombre en silla de ruedas: lo bajaron a punta de pistola y escaparon

En Villa Ballester, dos ladrones robaron un auto en el que viajaba un muchacho en silla de ruedas

La calle Sarmiento, entre Lavalle y Alvear, en la localidad bonaerense de Villa Ballester, fue escenario de una escena indignante: dos delincuentes armados robaron una camioneta en la que viajaba un hombre en silla de ruedas y escaparon .

La violenta secuencia apenas dura 45 segundos, pero les dio el tiempo suficiente a los ladrones para dejar que la pareja del hombre -quien era la persona que manejaba el vehículo- bajara la silla del baúl, la ubicara del lado del acompañante y lo ayudara a sentarse. En todo momento se mostraron tranquilos y sin ningún tipo de apuro. Una vez las víctimas fueron expulsadas, los delincuentes escaparon a toda velocidad en la camioneta.

La escena, que ocurrió ayer hacia las 19, quedó registrada por una cámara de seguridad. En el video se puede observar el momento en que la pareja, ya con su camioneta Volkswagen Tiguan de color blanco estacionada sobre la calle Sarmiento, fue abordada y amenazada por los ladrones. En la secuencia también aparece Walter, un amigo del matrimonio, a quien uno de los ladrones tomó del cuello mientras el otro increpaba a los dueños del rodado para que se bajaran .

Pese a tener al delincuente respirándole en la nuca, Walter no opuso resistencia y dejó que actuaran con la mayor tranquilidad posible y así evitar que todo se transformara en una tragedia de mayores proporciones. En el medio del tenso momento, la mujer -identificada como Laura Liliana Flores- bajó del asiento del conductor, buscó la silla de ruedas y fue a ayudar a bajar a José Bálsamo, su marido.

Casi al final, los ladrones tuvieron un problema con el auto porque arrancaron y se les frenó. Pero rápidamente pudieron retomar la marcha y escaparon a toda velocidad. Todo, ante la mirada resignada de las tres víctimas. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la Volkwagen Tiguan fue encontrada abandonada algunas cuadras después, en la esquina de la calle Mendoza y Calle 2.

En diálogo con TN, Walter dio algunos detalles de los ocurrido. De acuerdo con su relato, Liliana y José son un matrimonio amigo que habían ido hasta su casa de visita. Cuando estaban por irse, el dueño de la vivienda salió para despedirlos y fue ahí cuando fueron sorprendidos por los dos delincuentes armados, quienes en un primer momento caminaban como si fueran un par de vecinos más.

“Se portaron bien los tipos. No fueron agresivos ni nos golpearon. Fue un susto nada más. Dejaron sacar la silla. Encontraron el auto a las cinco cuadras. Estoy muy contento por cómo nos trató la policía. Después los efectivos vinieron a vernos. Los delincuentes me decían que nos iban a matar. Yo al tipo no lo veo nunca. Viene de atrás y la verdad es que nos sorprende. Me quedé mal. Me nublé y no me acuerdo de nada. Al muchacho discapacitado lo bajaron”, relató Walter, quien aclaró que fue un hecho al voleo y que de entrada no se percataron que arriba de la camioneta había una persona en silla de ruedas.

La denuncia fue hecha por Liliana en la Comisaría Segunda de San Martín y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Investigación número de 10 del Departamento Judicial de San Martín . La calificación del expediente es robo y hallazgo de automotor, según confirmaron las fuentes a este medio. Los delincuentes aún no fueron identificados, mientras que las tres víctimas resultaron ilesas aunque impactadas por la violencia del episodio.

