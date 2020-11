Un abogado se enfrentó con dos ladrones a los golpes

Un abogado se enfrentó a golpes con dos ladrones que intentaron robarle el celular en La Plata. El robo quedó filmado por las cámaras de seguridad de casas de la zona. Los delincuentes escaparon cuando sonó la alarma vecinal. Por el hecho aún no hay detenidos.

El violento ataque se produjo ayer en la esquina de 511 y 11 en la localidad de Ringuelet, cuando el abogado Hugo Garófolo caminaba cerca de su casa y fue sorprendido por dos delincuentes que le intentaron robar el celular.

El letrado trató de escapar corriendo pero los ladrones lo persiguieron. Unos metros más adelante, Garófolo golpeó a uno de los ladrones para defenderse y se trenzó en una pelea de puños. En medio del enfrentamiento, el abogado cayó al piso y los delincuentes rápidamente comenzaron a patearlo. En ese momento, sonó la alarma vecinal que asustó a los delincuentes y enseguida escaparon a pie del lugar.

“Me amenazaron todo el tiempo. Intuyo que si hubieran tenido un arma me disparaban . Ahora estoy bien desde el punto de vista físico, aunque con lesiones en la cara y en el resto del cuerpo. Me estoy recuperando, por suerte no son lesiones de gravedad. Me encuentro con la conmoción que te genera un hecho de este tipo, la verdad”, dijo el abogado Gorófolo al canal de noticias TN.

“El ataque fue cerca de mi casa cuando doblé por la 11. Ahí me sorprendieron por atrás gritándome que les dé el celular y cuando les dije que no se los iba a entregar corrí”, agregó.

Y siguió: “Tomé la decisión de enfrentarlos porque yo sabía que estaba la alarma vecinal y eso iba a funcionar como un alerta para los vecinos y los iba a espantar. La alarma la activó una vecina y cuando empezó a sonar emitió una luz. La alarma me salvó la vida junto a la solidaridad de los vecinos que salieron a la calle ”.

En tanto, pocos días atrás ocurrió un hecho similar pero que terminó con un ladrón muerto, cuando un joven de 24 años mató de una puñalada a un delincuente al que le arrebató un arma blanca. Todo sucedió cuando el delincuente lo mantenía amenazado para robarle junto a un cómplice que lo aguardaba en una moto.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en la calle 889 entre 843 y 844 en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, cuando Gustavo Damián González se dirigía hacia su casa y fue interceptado por dos delincuentes que lo asaltaron a bordo de una moto.

Según relataron fuentes policiales y judiciales a la agencia Télam, el hombre contó que los delincuentes lo amenazaron con un arma blanca, pero él se resistió al robo y comenzó a forcejear con uno de ellos. Además, señaló que le arrebató el arma blanca con la que le dio una puñalada en la pierna al delincuente y se retiró a la seccional para denunciar lo sucedido.

