“Que se vayan”: cómo piensan los vecinos de Guernica que protestan contra la toma

La protesta por la toma de Guernica





Tras la prórroga del desalojo y mientras el Gobierno bonaerense trabaja en un plan contrarreloj para reubicar a las más de 1900 personas que hace poco más de dos meses se instalaron en las tierras tomadas en Guernica, los residentes de ese distrito exigen que los ocupantes “se vayan”.

Al otro día de conocerse la decisión del juez Martín Miguel Rizzo avalando la postergación del desalojo para el 1º de octubre -tras un pedido firmado por Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial-, un grupo de vecinos de esa localidad, agrupados por Facebook, se reunió frente al municipio de Presidente Perón para reclamar por esa decisión judicial.

Alrededor de unas 40 personas con carteles en defensa de la propiedad privada, banderas argentinas y al grito de “que se vayan, que se vayan” dejaron en claro su postura y prometieron continuar con la protesta y hasta cortar la ruta para que la Policía desaloje el predio de 100 hectáreas tomado el 20 de julio pasado, ya dividido en más de dos mil parcelas.

La protesta se produjo el miércoles pasado al mediodía (Franco Fafasuli)

“Si vos te subís a un auto que no es tuyo, te paran, te piden la cédula azul y si no la tenés, te lo sacan y vas preso. Acá alguien te usurpa una casa o un terreno y tenés que esperar años para poder sacarlos. No es justo” , dijo Graciela Testa, de 61 años, una vecina que vive a siete cuadras de la toma.

“ ¿Dónde se van a atender? Las escuelas y la seguridad no alcanzan, Guernica no está preparado para eso . Somos un pueblo humilde, pero toda la gente es trabajadora y ha conseguido su terreno por mérito propio. ¿Por qué esto? No nos merecemos esto como ciudad. Que vayan a otro lado, que se esmeren y se compren un terreno, como sea, pero en otro lado”, expresó una de las vecinas frente al municipio.

Otro de los reclamos en la manifestación fue que para ellos los ocupantes no son oriundos de Guernica, sino que “fueron llevados al lugar desde otros municipios” .

Los vecinos frente al municipio de Presidente Perón (Franco Fafasuli)

“Estas personas que llegaron no son de acá. A ver, acá nadie duerme en la calle, no hay gente en la calle. Nosotros andamos por acá y no vemos a nadie. No sé, ¿ustedes ven gente durmiendo en la calle?”, sostuvo Testa.

“Lo ves en su aspecto. ¿Los ves sucios? Están todos limpios ¿Cómo hacés para bañarte estando ahí un mes y medio? Además de noche se ha visto que no hay nadie en la toma. Se van a sus casas”, agregó otra vecina.

Según el censo que realizó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, hay 2.344 parcelas y 1.904 personas se acercaron para responder las preguntas. Las personas son oriundas de varios lugares. Sin embargo, se reveló que 650 son de Guernica. El resto aseguran ser de Almirante Brown, Gregorio Laferrere, Lomas de Zamora, Quilmes y Esteban Echeverría. Al menos mil no respondieron su procedencia.

Alrederos de 40 vecinos se reunión el miércoles para reclamar para que se instruya el desalojo (Franco Fafasuli)

Más allá de que fue una decisión judicial la que estableció la postergación del desalojo, el grupo de vecinos responsabilizó al Gobierno bonaerense por la situación.

“Es un tema de la Gobernación. Fue la que que frenó la orden en la Justicia. Hay una sentencia del juez de Paz y hay una sentencia de la Cámara ratificando. Y ayer, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Gobernación pidieron suspender el desalojo. No es lógico. ¿Después de 61 días se acordaron que hay un delito?”, dijo Fabiana Spareche, de 56 años, quien vive a cuatro calles del predio.

Mientras las horas pasan, el conflicto se tensa. El tiempo es escaso para encontrar una solución y los actores involucrados intentan dar respuesta.

(Franco Fafasuli)

El martes pasado después de confirmarse la prórroga se realizó una reunión en el Ministerio comandado por Larroque donde se intentó acercar posiciones con las organizaciones políticas que defienden a los ocupantes, pero “salió mal” , según dijeron las dos partes que participaron a Infobae.

“La reunión con las organizaciones fue mala, algunos estaban muy mal predispuestos, ya los discursos se hacían como un hecho político en vez de buscar una solución pacífica. Hasta nos amenazaron diciendo que el Gobierno provincial no tenía el peso político para resistir un desalojo” , sostuvieron a este medio calificadas fuentes de ese Ministerio que participaron de la reunión.

“Objetivamente lo que buscamos son tierras en Presidente Perón. La intendenta además nos pidió que no solo reubiquemos a la gente de la toma oriunda de Guernica sino a otras personas del distrito que también están en informalidad, porque esos otros le van a reclamar. Estamos viendo la manera de que esto funcione aunque estemos contra reloj”, agregaron.

Mientras tanto, los vecinos de Guernica dijeron que el próximo domingo a las 16 harán otra protesta y que seguirán hasta que sus reclamos sean escuchados por las autoridades.

Video y fotos: Thomas Khazki, Lihueel Althabe y Franco Fafasuli

Seguí leyendo

La toma de Guernica por dentro tras la suspensión del desalojo y cuál es el plan de los usurpadores