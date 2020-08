Mató a una jubilada, incendió la casa con ella adentro y se sacó una selfie con la plata que le robó

El acusado tiene 22 años

Brandon Galeano, 22 años, de sobrenombre “Titi”, publicó la imagen con los billetes robados en Facebook y luego fue entregado a la Policía por su madre.

Además del dinero, se llevó el pan que la mujer le había comprado para que desayunara.

Fue detenido en la localidad bonaerense de José C. Paz por este crimen atroz: mató a golpes a una jubilada para robarle y antes de escapar incendió la casa de la víctima con ella adentro . No terminó ahí la cosa. Horas después del brutal asesinato, se sacó una selfie con el dinero que se llevó y publicó la imagen en Facebook.

“Me mandé la cagada del año”, le confesaría el joven a su madre poco después. Ella comunicó con la policía y lo entregó.

El crimen ocurrió el jueves, cerca de las 11:30, en una casa ubicada en la calle Luis Domínguez 4242, entre Padre Ustarro y Defensa, a metros de la ruta 24, en el barrio San Gabriel. Todo se dio a conocer cuando la familia de la víctima habló antes distintos medios de comunicación apenas ocurrió el crimen. Brandon “Titi” Galeano realizaba trabajos de pintura en el barrio y era pariente de la víctima, Rosario “Charo” Gómez , una jubilada de 80 años que lo llamaba “sobrino”, ya que era nieto de uno de sus primos hermanos.

Según fuentes judiciales citadas por la agencia Télam, un vecino lo vio llegar a la vivienda con un bidón de nafta. Al rato, personal de Bomberos arribó al lugar para apagar el fuego que se había iniciado en dos habitaciones. Fue en ese momento que se halló a la víctima con varias quemaduras en el cuerpo. De todos modos, las causas de muerte se establecerán después de que se conozca el resultado de la autopsia.

Los familiares de “Charo” aseguraron que habían visto al joven con un bidón de nafta y que ese detalle los convenció de que el acusado “tenía todo premeditado”. “ Fue esta persona que primero la mató a golpes y después la prendió fuego, mi mamá trató de defenderse ”, dijo Dardo Ávila, uno de los hijos de la jubilada. Además, aseguró que su madre tenía “el 80 por ciento del cuerpo quemado” y que “todo fue por robarle la jubilación que había cobrado un día antes”.

"Charo" Gómez, la víctima. Tenía 80 años. Galeano la mató para robarle la jubilación que acababa de cobrar

“ Después, en el Facebook se sacó fotos con todos los billetes que le robó a mi mamá. Es una locura todo esto, yo no lo puedo creer ”, sentenció el hombre. Juana, una de las hijas de Gómez reveló un detalle que hace del caso algo aún más escabroso. Tras robar el dinero e incendiar el lugar, Galeano se llevó hasta el pan que la jubilada le había comprado para el desayuno mientras hacía los trabajos de pintura en la casa. “Cuando salgo corriendo, el delincuente estaba en la esquina. Se llevó hasta el pan que mi mamá le había comprado para que desayunara”, denunció la mujer.

Galeano será indagado por la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín. Además del resultado de la autopsia para saber si la víctima murió por las llamas o por alguna causa previa, la funcionara judicial espera el resultado de los peritajes de los bomberos con el fin de establecer si empleó un acelerante para el fuego.

“Yo estuve cuando retiraron el cuerpo y había un charco de sangre. La causa de muerte no la sabemos, tenemos que esperar la autopsia, pero es seguro que le dio una paliza”, dijo a la agencia estatal Mario Ávila, uno de los hijos de la víctima.

Aseguró también que su madre había cobrado “la jubilación mínima” y agregó: “Nosotros no podemos caer en que esto le haya sucedido a mi mamá. Ella era muy reservada, no admitía a nadie en su casa. Le franqueó la puerta a este pibe y lamentablemente pasó lo que pasó. La pobre vieja no merecía haber terminado así”. Y estimó que fue un hecho “premeditado”, dado que el joven llevó el bidón de nafta. Mario cree que lo más probable es que Galeano haya cometido el crimen porque su madre “no se iba a dejar robar así nomás”.

