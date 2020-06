Su muerte aún está en investigación. Daiana fue llevada al hospital Gandulfo donde la dieron de alta unas horas después. Incluso llegó a denunciar lo que le había pasado en su cuenta de Facebook. Tres días más tarde, Daiana debió volver al hospital por el dolor. Tenía una infección grave en la herida. “A las 10 de la noche entró en cirugía, salió a la madrugada, y cuando estaba reaccionando viene uno y me dice que no podía respirar y que la tenían que dormir porque estaba grave. Me dijeron que la entubaban y que me preparara para lo peor”, relató Alicia, su mamá, que apunta contra la institución por una presunta negligencia médica y asegura que la cosieron sin desinfectarla antes .