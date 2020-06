“Íbamos en la moto con mi amigo, yo en el medio y ella atrás. ‘Subí’, le dije. ‘No, andá vos en el medio que sos más chiquita’, me respondió. Nos reímos, no sabía que me iba salvar la vida”, escribió Marilú sobre esa noche. “Dai voló contra el cordón, yo en el asfalto en el medio y mi amigo del otro lado. Sentí como me rebotó la cabeza en el piso, abrí mis ojos y lo estaban apuntando a Franco. Me paré, me saque el casco y se me vino uno encima apuntándome. Miré al costado y Dai estaba tirada en el piso”, relató Marilú.