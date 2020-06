“Lo único que recuerdo de esa noche es que me cruzaron estos delincuentes y que yo les pedía por favor que no me hicieran nada. Me golpearon, perdí el conocimiento. Conseguí la filmación de la cámara de seguridad y me di cuenta que en el momento que me estaban golpeando y asaltando, pasaba una patrullero y no hizo nada ”, dijo la mujer cubriendo las heridas de su rostro con unas gafas de sol.