Al momento del robo, la víctima también sufrió la pérdida de sus documentos. Luego de recuperar la conciencia, los médicos le comentaron lo que había sucedido sin que ella pudiera recordar en qué momento y bajo qué circunstancia la golpearon de tal manera. "Me quedé con intriga de saber lo que me había pasado y, aunque me dijeron que me iba a hacer mal, decidí ir a la fábrica a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad”, sostuvo la mujer.