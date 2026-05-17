En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

Este sábado, personas participaron en una jornada festiva frente a la sede central del Ministerio Público (MP) para celebrar el cierre de la gestión de María Consuelo Porras como Fiscal General. (EFE/ Danilo Ramírez)
El evento incluyó la instalación de una tarima y la presencia de una imitadora, cuya actuación parodió la salida de Porras y generó risas y ovaciones (Cortesía: Diario De Centro América)
Manifestantes lanzaron fuegos artificiales, colocaron mantas con mensajes como “Mazariegos nunca más”, en alusión al rector de la Universidad de San Carlos, USAC. (Cortesía:)
Personas celebran la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
Nelly Marroquin, caracteriza a Consuelo Porras, durante el festejo por la salida de Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
En la vía pública, los asistentes desplegaron una ametralladora de cien metros y recibieron la llegada de mariachis, quienes acompañaron la celebración con música. (Cortesía: Emisoras Unidas)
La jornada también incluyó una ceremonia ancestral organizada por integrantes del Consejo de Pueblos K’iche’s realizada en el parque de Santa Cruz del Quiché. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
Nelly Marroquín se robó el show durante la celebración al interpretar una parodia de Consuelo Porras, generando risas y aplausos entre los asistentes frente al Ministerio Público. (Cortesía: Diario De América Central)
Cientos de personas de distintos sectores sociales participaron en la concentración frente al Ministerio Público, pidiendo cambios y mayor vigilancia ciudadana. (Cortesía: Diario De América Central)
Asistentes a la celebración también exigieron un cambio de rumbo y una mejor administración al Fiscal General entrante, Gabriel Estuardo García Luna, expresando su deseo de mayor transparencia y justicia. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
La celebración se extendió hasta altas horas de la noche, con fuegos artificiales que iluminaron el cielo sobre el Ministerio Público.(Cortesía: Kenneth Monzón🇬🇹)