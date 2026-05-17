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En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

El último día del mandato de Consuelo Porras como Fiscal General desató una celebración frente al Ministerio Público en Guatemala

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Este sábado, personas participaron en una jornada festiva frente a la sede central del Ministerio Público (MP) para celebrar el cierre de la gestión de María Consuelo Porras como Fiscal General. (EFE/ Danilo Ramírez)
Este sábado, personas participaron en una jornada festiva frente a la sede central del Ministerio Público (MP) para celebrar el cierre de la gestión de María Consuelo Porras como Fiscal General. (EFE/ Danilo Ramírez)
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El evento incluyó la instalación de una tarima y la presencia de una imitadora, cuya actuación parodió la salida de Porras y generó risas y ovaciones (Cortesía: Diario De Centro América)
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Manifestantes lanzaron fuegos artificiales, colocaron mantas con mensajes como “Mazariegos nunca más”, en alusión al rector de la Universidad de San Carlos, USAC. (Cortesía:)
Personas celebran la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
Personas celebran la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
Nelly Marroquin, caracteriza a Consuelo Porras, durante el festejo por la salida de Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
Nelly Marroquin, caracteriza a Consuelo Porras, durante el festejo por la salida de Porras del Ministerio Público este sábado, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Danilo Ramírez)
En la vía pública, los asistentes desplegaron una ametralladora de cien metros y recibieron la llegada de mariachis, quienes acompañaron la celebración con música. (Cortesía: Emisoras Unidas)
En la vía pública, los asistentes desplegaron una ametralladora de cien metros y recibieron la llegada de mariachis, quienes acompañaron la celebración con música. (Cortesía: Emisoras Unidas)
La jornada también incluyó una ceremonia ancestral organizada por integrantes del Consejo de Pueblos K’iche’s realizada en el parque de Santa Cruz del Quiché. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
La jornada también incluyó una ceremonia ancestral organizada por integrantes del Consejo de Pueblos K’iche’s realizada en el parque de Santa Cruz del Quiché. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
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Nelly Marroquín se robó el show durante la celebración al interpretar una parodia de Consuelo Porras, generando risas y aplausos entre los asistentes frente al Ministerio Público. (Cortesía: Diario De América Central)
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Cientos de personas de distintos sectores sociales participaron en la concentración frente al Ministerio Público, pidiendo cambios y mayor vigilancia ciudadana. (Cortesía: Diario De América Central)
Asistentes a la celebración también exigieron un cambio de rumbo y una mejor administración al Fiscal General entrante, Gabriel Estuardo García Luna, expresando su deseo de mayor transparencia y justicia. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
Asistentes a la celebración también exigieron un cambio de rumbo y una mejor administración al Fiscal General entrante, Gabriel Estuardo García Luna, expresando su deseo de mayor transparencia y justicia. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
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La celebración se extendió hasta altas horas de la noche, con fuegos artificiales que iluminaron el cielo sobre el Ministerio Público.(Cortesía: Kenneth Monzón🇬🇹)

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