El lunes 13 de abril volvieron a escribirle los dos. “Mi ex me dijo que había cambiado, que quería tomar un café conmigo, que me quería pasar a buscar por la puerta de mi casa para hablar. Como todo violento, cuando escriben y no reciben respuesta van levantando el tono. Hasta que me dijo ‘le voy a mandar el video a mi novia y le voy a decir que estoy con vos'. Se trataba de un video que le había mandaba en el ámbito privado cuando éramos pareja”, relató.