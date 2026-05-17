El Salvador

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Abril de 2025 y abril de 2026 parecen dos mundos distintos para el bolsillo de los turistas. Mientras que hace doce meses la inflación del sector servicios se mantenía en un moderado 3.49%, los datos actualizados a abril de este año revelan un salto hasta el 4.22%

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Familias salvadoreñas ajustan su presupuesto vacacional frente al aumento de tarifas en restaurantes y hoteles durante 2026 (Cortesía Secretaría de Prensa)
Familias salvadoreñas ajustan su presupuesto vacacional frente al aumento de tarifas en restaurantes y hoteles durante 2026 (Cortesía Secretaría de Prensa)

El sector de servicios en El Salvador, específicamente el rubro de Restaurantes y Hoteles, continúa mostrando una tendencia persistente al alza, consolidándose como uno de los motores inflacionarios más activos en lo que va del año.

Según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Reserva (BCR), el costo de estos servicios ha experimentado una variación significativa que transforma la planificación de las vacaciones y salidas familiares de los salvadoreños.

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Al comparar las cifras de abril de 2025 con las de abril de 2026, el cambio es evidente. Mientras que en abril del año pasado el índice para este sector se situaba en 160.61 puntos, para el mismo mes del presente año la cifra ha escalado hasta los 167.38 puntos.

Este incremento no es un evento aislado, sino el resultado de una escalada mensual sostenida. Al observar el comportamiento interanual, la inflación específica para este rubro alcanzó un 4.22% en abril de 2026.

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Si bien meses como julio y agosto de 2025 mostraron una relativa estabilidad con tasas por debajo del 3%, a partir de diciembre de 2025 la curva tomó una inclinación más pronunciada, superando la barrera del 4% en los últimos meses.

Índice de Precios al Consumidor para restaurantes y hoteles: el valor subió de 160.61 en abril de 2025 a 167.38 en abril de 2026 (Cortesía BCR).
Índice de Precios al Consumidor para restaurantes y hoteles: el valor subió de 160.61 en abril de 2025 a 167.38 en abril de 2026 (Cortesía BCR).

El Caso de Elena: De la nostalgia al presupuesto ajustado

Para entender qué significan estos números en la vida real, basta con mirar el caso de Elena, una profesional que tiene por costumbre visitar su destino turístico favorito cada año durante la temporada de pascua.

En abril de 2025, Elena recuerda con claridad su factura. “El año pasado, con un presupuesto moderado, podíamos disfrutar de una estancia de tres días en un hotel cómodo y comer fuera en los restaurantes locales sin preocuparnos demasiado por el total”, comenta. En aquel entonces, el mercado reflejaba una inflación del 3.49%, una cifra manejable dentro de sus ahorros anuales.

Sin embargo, su regreso al mismo destino en abril de 2026 fue una experiencia distinta. Al intentar reservar en el mismo hotel y visitar los mismos establecimientos gastronómicos, Elena notó que el “estiramiento” de su dinero ya no era el mismo.

“No es solo que el alojamiento haya subido un poco; es que cada comida, desde el desayuno hasta la cena, tiene un costo acumulado que se nota al final del viaje. Lo que el año pasado me permitía pagar un tour adicional, este año se fue directamente en cubrir la diferencia del hospedaje y la alimentación”, explica Elena.

Tres viajeros con mochilas y maletas ingresan a un edificio. Un letrero 'Bienvenidos' y una pantalla digital con precios de hotel son visibles. Palmeras al fondo.
Un grupo de turistas entra a un hotel en un destino tropical, donde una pantalla digital muestra los precios de las habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de esta viajera es el reflejo directo del dato estadístico: el paso de una inflación de rubro del 3.49% (abril 2025) al 4.22% (abril 2026) representa ese “ajuste” que obliga a los consumidores a sacrificar días de estancia o a reducir la frecuencia de sus salidas.

¿Qué impulsa esta tendencia?

Los analistas sugieren que el incremento en Restaurantes y Hoteles es multicausal. Por un lado, el aumento en los costos de los insumos alimentarios (que en este periodo han mostrado presiones inflacionarias cercanas al 3%) obliga a los dueños de establecimientos a trasladar parte de ese costo al precio final del menú.

Por otro lado, los costos operativos, incluyendo servicios básicos y salarios en el sector servicios, han mantenido una presión constante sobre los márgenes de beneficio.

Infografía detallando el IPC de Restaurantes y Hoteles en El Salvador, mostrando una edificación, flechas ascendentes y el dato del 4.22% para abril de 2026.
El Índice de Precios al Consumidor en Restaurantes y Hoteles de El Salvador mostró una tendencia alcista, alcanzando un 4.22% anual en abril de 2026 y consolidándose como sector inflacionario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta progresión indica que, lejos de estabilizarse, el costo de disfrutar de servicios de ocio y hospitalidad sigue encareciéndose a un ritmo superior al de la inflación general del país.

El reto para el sector turismo será mantener la demanda interna frente a un consumidor que, aunque desea recrearse, debe hacer malabares con un presupuesto que rinde cada vez menos en las mesas de los restaurantes y las recepciones de los hoteles.

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