Uno de los aspectos que se está investiga es la relación que puede existir entre la persona que Lavezzi reconoce como destinataria de los videos y conversaciones y los extorsionadores. En las últimas horas llegó desde Estados Unidos, mediante un exhorto, la respuesta de la compañía Facebook con respecto a las cuentas señaladas. Si bien no trascendieron detalles, el informe indicaría que los extorsionadores no estarían en el país o al menos sus perfiles de Instagram no están radicados en la región.