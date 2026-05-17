Economía

En abril las jubilaciones altas mejoraron 7,8% respecto de noviembre 2023, pero la mínima perdió 10,3% de poder adquisitivo

Así surge de un estudio que calculó las variaciones para quienes cobran el equivalente a 3 haberes mínimos y quienes cobran solo la mínima y el bono de $70.000

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Una jubilada camina en un supermercado en Buenos Aires en un contexto de alta inflación que impacta en el consumo de los argentinos. 19, dic, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo: una jubilada camina en un supermercado en Buenos Aires en un contexto de alta inflación que impacta en el consumo de los argentinos. 19, dic, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

Según un estudio, en abril los haberes jubilatorios altos mejoraron 7,8% respecto de noviembre de 2023, pero los jubilados de la mínima perdieron un10,3% de poder adquisitivo

Así surge de un estudio del economista Nadín Argañaraz, que calculó también cuantos haberes perdieron o ganaron los diferentes niveles de haber previsional

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En el mes de abril de 2026 el haber jubilatorio fue, en términos reales, un 7,8% superior al de noviembre de 2023, el valor con que el 10 de diciembre de ese año se inició la gestión presidencial de Javier Milei, dice un trabajo del economista Nadin Argañaraz, fundador del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf).

El estudio también calculó que en el mismo período de tiempo el ingreso de los jubilados que cobran el haber mínimo, más uno bono de $70.000 registró una caída real (esto es, descontada la inflación) del 10,3 por ciento.

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infografia

El trabajo precisa que el valor actual del ingreso que tenía un jubilado que cobra el equivalente a la suma de 3 haberes mínimos en noviembre de 2023 es de $1.058.762, contra $1.140.859 que efectivamente cobró en abril. En el caso de un jubilado que cobra la mínima y el bono, el ingreso de noviembre de 2023 en moneda actual es de $502.207, contra $450.286 que efectivamente cobró.

Pérdidas acumuladas

En su trabajo, Argañaraz se preguntó de cuánto sería el aumento o la reducción acumulada desde noviembre de 2023 hasta el mes pasado, pues consideró importante “acumular las subas o bajas que han tenido los haberes en los últimos meses, con relación al ingreso real de noviembre de 2023” de forma de obtener “una aproximación más precisa de la evolución real de ingresos”.

En el caso de ese ejercicio, precisa el trabajo, “si se toma el caso del jubilado que cobra un haber equivalente a 3 haberes mínimos, el resultado acumulado de los últimos 29 meses es de 1,1 haberes. Es decir que tuvo un aumento de poder adquisitivo en todo el periodo.

infografia

Para los jubilados que cobran la mínima y el bono el resultado es casi exactamente opuesto y según los cálculos de Argañaraz tuvieron una pérdida equivalente a 1,8 ingresos mensuales de noviembre de 2023.

El experto fiscal extendió ese procedimiento para calcular la pérdida acumulada de los haberes jubilatorios en los últimos ocho años y medio, pues señaló que si bien la comparación habitual es comparar un año contra otro, lo verdaderamente importante es calcular la pérdida acumulada, en este caso en los últimos ocho años y 4 meses.

Los resultados del ejercicio arrojan que medida en términos del ingreso promedio del año 2017, un jubilado que no cobra bono perdió entre los años 2017 y 2026 el equivalente a 26,1 haberes de 2017. En pesos de abril de 2026, la pérdida acumulada

de alguien que cobra 3 veces el haber mínimo sería de $51,6 millones en tanto la pérdida acumulada de un jubilado que cobra el haber mínimo fue de $17,2 millones De todos modos, concluye el trabajo, en el caso de los jubilados que cobran la mínima y el bono, la pérdida es algo menos aunque todavía significativa, de unos 17,3 ingresos mensuales del año 2017 y de $11,4 millones en los ocho años y cuatro meses transcurridos desde entonces hasta el mes pasado.

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