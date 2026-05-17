Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

El Ministerio de Salud de Costa Rica advierte que el consumo promedio de sal alcanza casi 10 gramos diarios por habitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica alertó por medio de un comunicado sobre el elevado consumo de sal en la población y advirtió que la ingesta diaria es casi el doble de lo recomendado por organismos internacionales, en el marco de la Semana de Sensibilización sobre la Sal y el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Las autoridades enfatizaron la urgencia de modificar hábitos alimenticios para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones de salud.

De acuerdo con datos oficiales, cada costarricense consume en promedio 9.6 gramos de sal al día, una cifra que supera considerablemente los 5 gramos máximos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Ministerio de Salud, este exceso se relaciona directamente con el incremento de casos de hipertensión arterial, además de favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

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Entre una serie de actividades educativas, la cartera de salud organizó, el pasado 13 de mayo, un webinar nacional con especialistas en nutrición y rehabilitación cardiometabólica. Durante el encuentro virtual, los expertos enfatizaron el impacto negativo del sodio en la salud y recomendaron reducir el consumo de alimentos procesados, además de preferir hierbas y especias naturales en la preparación de comidas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda solo 5 gramos de sal al día, mientras que Costa Rica duplica este límite saludable. (Cortesía: Ministerio de Salud)

La institución remarcó la importancia de limitar el uso de salsas comerciales y condimentos artificiales, revisar detenidamente el etiquetado nutricional y priorizar opciones frescas.

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“La prevención es la mejor herramienta para evitar complicaciones futuras”, señalaron las autoridades, que también recomendaron mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física regular.

Casos de hipertensión

Las estadísticas de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelaron que en 2025 se reportaron 36,720 nuevos casos de hipertensión arterial en el país, lo que equivale a un promedio de 100 diagnósticos diarios. Además, se registraron preliminarmente 187 fallecimientos asociados a esta enfermedad durante el mismo año. Para las autoridades, estos datos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.

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En este contexto, el Ministerio de Salud recordó que el 31 de mayo de 2024 se oficializó el Decreto N.° 44466-S, que creó la “Norma Nacional para la Atención de la Hipertensión Arterial en los Servicios de Salud”. Esta normativa establece lineamientos destinados a mejorar la atención de quienes padecen hipertensión, así como a facilitar el acceso a nuevos medicamentos y estandarizar los tratamientos en la atención primaria.

“La hipertensión arterial se considera el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares”, destacó el ministerio, que insiste en la importancia de monitorear regularmente la presión arterial y mantener controles médicos periódicos. Las recomendaciones incluyen mantener un peso saludable, evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol.

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Especialistas costarricenses proponen disminuir el consumo de sal mediante la elección de alimentos menos procesados y condimentos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las autoridades sanitarias aconsejan reducir el estrés y adoptar rutinas que favorezcan el bienestar integral. “La alimentación saludable y el control de factores de riesgo pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades graves”, concluyó la cartera estatal.

Quienes requieran más información o deseen orientación sobre hábitos saludables pueden consultar los canales oficiales del Ministerio y participar en futuras actividades de concientización, que buscan reforzar la educación en salud pública y disminuir la incidencia de hipertensión en la población.

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