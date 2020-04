Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, Blaksley intenta salir de Ezeiza. Ante el Tribunal Oral Federal N°4 integrado por el juez Néstor Costabel, su defensa planteó no solo que reciba la libertad ambulatoria por el riesgo de la entrada del COVID-19 al sistema penitenciario, aunque todavía no hay un caso confirmado en todo el país, sino que se dicte el cese de la prisión preventiva ante el vencimiento del plazo en el horizonte. El Tribunal no solo rechazó cesar o morigerar su prisión preventiva: ordenó extenderla un año más , según la decisión del juez Costabel a la que accedió Infobae.