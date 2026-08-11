Economía
Agregar Infobae enGoogle

Mora récord y finanzas públicas: la postura de los bancos permite a Economía colocar deuda que vence más allá de 2027

Si bien el Gobierno sostiene que la morosidad es un problema entre privados y que el Estado no debe intervenir, el Tesoro aprovecha para captar los fondos de bancos privados y extender los plazos de sus bonos en pesos

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró pasar el 30% de los vencimientos de deuda pública en pesos a después de las elecciones presidenciales del 2027. (Foto: Reuters)
El ministro de Economía, Luis Caputo, logró pasar el 30% de los vencimientos de deuda pública en pesos a después de las elecciones presidenciales del 2027. (Foto: Reuters)
Guardar

La visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina puso sobre la mesa un problema que en el equipo económico evitaba discutir: los altos niveles de morosidad credicitica.

El presidente Javier Milei sostiene que nadie les puso una pistola en la cabeza a quienes tomaron créditos que hoy no pueden pagar, pero el Gobierno sacó una ventaja colateral de la situación. Economía aprovechó el cambio de postura de los bancos -volver a prestarle más al Estado- para extender los plazos de la deuda en pesos hasta después de las elecciones del 2027.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Finanzas, dirigida por Federico Furiase, utilizó la preferencia de los bancos por financiar al Tesoro para prolongar los vencimientos y reducir el riesgo de tensiones preelectorales, sacando ventaja de la falta de apetito de los bancos por prestar a privados, un comportamiento que, según un funcionario de la mesa chica, permitió a Finanzas “extender los plazos de los vencimientos” para 2028.

Oblicuamente, ese viraje fue reconocido por el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipe Núñez, quien puntualizó en la red X que, a diferencia de la gestión de Maurcio Macri, el Tesoro Nacional logró rollear la deuda por encima del 100%, a tasas cada vez más bajas hasta 2027 y pasar más del 30% de los vencimientos para después de las elecciones.

PUBLICIDAD

El reclamo a Georgieva

En su visita al país, la directora ejecutiva del FMI puso sobre la mesa el alto nivel de irregularidad crediticia y planteó que el Gobierno debe apuntar a solucionarlo, y permitir de ese modo, junto con otras medidas, que se produzca un derrame de los sectores más dinámicos (petróleo, campo, agroindustria, minería) al resto de la economía. Pero en el Gobierno reiteran que se trata de un problema entre privados y que el Estado no se tiene que meter, al menos hasta ahora.

Para el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la mora se trata de un problema entre privados en donde el estado no se tiene que meter.
Para el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la mora se trata de un problema entre privados en donde el estado no se tiene que meter.

Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral”, sostuvo el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en conferencia de prensa la semana pasada. Según el equipo económico, en el pasado cada vez que el Estado se metió, lo hizo con torpeza y consecuencias no deseadas.

Además, en voz baja en despachos oficiales hay cierto reproche al planteo de Georgieva: puso el problema sobre la mesa, pero no aportó soluciones. ”Ella misma pregunta, y el equipo del Fondo estuvo conversando con los bancos para ver qué se puede hacer que no involucre subsidios cruzados, arbitrariamente sacar recursos de un lugar a otro para fomentar el desarrollo de ese crédito", afirmó Bausili.

¿Se corta en junio?

A pesar de que en el equipo económico sostienen que el Estado no se tiene que meter para solucionar la mora -a contramano de la recomendación del FMI-, sí hay un seguimiento de la evolución del indicador. Y hay expectativas de que esa tendencia de crecimiento en la irregularidad de la carteras se haya cortado en junio.

El último informe del BCRA ubicó el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en 7,7% en mayo, con un salto de 0,4 puntos porcentuales (p.p) en apenas un mes y de más de 5 p.p. frente al año anterior, siendo el segmento de créditos familiares siendo el más afectado, con mora del 12,8 por ciento. Los créditos personales exhibieron la mayor morosidad (15,9%), seguidos por tarjetas de crédito (13,1%) y préstamos prendarios (7,7%). Los créditos hipotecarios mantuvieron un baja incidencia, de 1,6 por ciento.

Para algunas consultoras, como 1816, la tendencia de crecimiento de la mora se cortó en junio, pero otras que afirman los contrario. Como es el caso de la Universidad Austral. Un informe reciente de esta casa de estudios confirmó el deterioro: el crédito a personas físicas sumó $97,1 billones en junio de 2026, con una suba mensual de apenas 0,1% y 9,1% interanual, que llevó la mora a trepar a 17,5%, 0,3 p.p. más que en mayo y 10,5 p.p. más que un año antes.

Diferencia por provincias

Pero el problema no es igual en cada una de las provincias. Buenos Aires lidera el ranking de crédito real, con $33,1 billones, seguida de CABA ($14,1 billones) y Córdoba ($10 billones). En contraste, La Rioja ($600.000 millones), Formosa (700.000 millones) y Catamarca ($900.000 billones) presentan los menores volúmenes. Pero la cantidad de deudores cada 1.000 habitantes también muestra fuertes disparidades: CABA encabeza con 657, Tierra del Fuego con 565 y Santa Cruz con 549. Mientras que las menores cifras corresponden a Santiago del Estero (362), Salta y Jujuy (364 cada una), y Misiones (369).

infografia

La deuda promedio por deudor ofrece un mapa adicional de desigualdad: Tierra del Fuego lidera con $8,5 millones, seguida de CABA ($7 millones) y Santa Cruz ($6,8 millones); Corrientes, Formosa y Chaco muestran los valores más bajos, en torno a $2,9 y $3,2 millones.

La dinámica entre bancos, Estado y privados consolidó un escenario en el que la preferencia por financiar al Tesoro permitió al Gobierno sacar una ventaja de esta mala situación y extender los vencimientos de la deuda para después de las elecciones presidenciales del próximo año. Aunque la contracara es el menor financiamiento al sector privado, lo que repercute en el nivel de actividad. Una variable que va a pesar, además de lo que suceda con la inflación, en la definición del voto el próximo año.

Por ahora, la crisis de mora y el cambio de prioridades bancarias configuraron un nuevo equilibrio y el Gobierno optó por aprovechar la preferencia del sistema financiero por la deuda pública para patear los vencimientos más allá del proceso electoral y dejando la resolución del problema crediticio en manos del mercado al menos por ahora como dijo el presidente del BCRA.

Temas Relacionados

Luis CaputoFederico FuriaseMoraBancosVencimientosFMIÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son y cuánto cuestan las pick ups compactas y medianas en agosto

El mercado de las camionetas mantiene una de las ofertas más variadas de versiones y propulsión. Hay dos segmentos en los que participan casi todas las terminales con producción local y brasileña

Cuáles son y cuánto cuestan las pick ups compactas y medianas en agosto

Créditos en dólares: qué dijo el presidente del BCRA sobre la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera

Santiago Bausili aseguró que vale la pena considerar flexibilizaciones adicionales, pero deslizó que las entidades darían prioridad a la deuda corporativa antes que a la personal por los fallos de la Justicia

Créditos en dólares: qué dijo el presidente del BCRA sobre la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera

Vuelven los Chachos a La Rioja: cómo funciona la cuasimoneda que circuló en 2001 y hasta cuándo estará vigente

El gobierno de Ricardo Quintela oficializó el regreso de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) por el equivalente a $4.000 millones. Los fondos se destinarán a 80.000 beneficiarios. Los antecedentes de su uso

Vuelven los Chachos a La Rioja: cómo funciona la cuasimoneda que circuló en 2001 y hasta cuándo estará vigente

¿Más inflación?: la persistencia del conflicto en Medio Oriente podría complicar el panorama para la Argentina

La suba del petróleo por la guerra en el Golfo Pérsico agrava las presiones inflacionarias en todo el mundo, en un contexto de volatilidad financiera

¿Más inflación?: la persistencia del conflicto en Medio Oriente podría complicar el panorama para la Argentina

El deterioro del humor social pasa factura y el riesgo país se aleja de los 400 puntos

Aumenta el nerviosismo de los inversores ante la caída del apoyo al Gobierno y el incremento de la incertidumbre de cara a las elecciones del año próximo. Se aleja la posibilidad de volver a financiarse en los mercados internacionales

El deterioro del humor social pasa factura y el riesgo país se aleja de los 400 puntos

DEPORTES

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Fue el heredero de la 10 de Messi en Barcelona, superó graves lesiones y se lanzó como artista musical: “Por qué no soñar en grande”

La inesperada reacción de Morena Beltrán con Galíndez luego de que el arquero de Huracán le dijera “feo” a su novio Lucas Blondel

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

TELESHOW

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

Histórico en Gran Hermano: Hanssen fue eliminado y la casa quedó integrada solo por mujeres

Mario Pergolini recordó la incómoda situación que vivió al ser atrapado robando en un hotel: “Me explicaron mal”

La palabra de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en medio de rumores: “Hay verdades que no necesitan explicaciones”

Cony Madera, la voz detrás de Carmina, la villana de Avenida Brasil: “Es un ser humano muy podrido de esos que sí existen”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

La ONU advierte que el corredor centroamericano ya enfrenta una presión distinta por la cocaína

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 50 kilos de cocaína ocultos en contenedores con destino a Europa

Fiscalía salvadoreña reporta 98,501 víctimas atendidas, 30,142 casos judicializados y 13,703 condenas