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Juicio por Loan: declaran la ex responsable del sistema federal de búsqueda y el vecino que filmó las primeras huellas

También fueron citados Cinthia Andrea Grimaldi, la médica que atendió a María Victoria Caillava al día siguiente del hecho, y Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Peña tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con cuatro nuevos testigos. Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, entre ellos estarán María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y Carlos Alberto Moreira, conocido como “Pachucho”, un vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes y registró en video huellas encontradas durante la búsqueda.

También fueron convocados Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en tocoginecología y obstetricia que atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024 y Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que intervino en la pesquisa desde los primeros días.

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Los testimonios permitirán al Tribunal Oral Federal de Corrientes continuar reconstruyendo cómo se desarrolló la búsqueda de Loan y qué ocurrió durante las primeras horas posteriores a su desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

Activaron el Alerta Sofía ante la desaparición de Loan, de 5 años
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con el SIFEBU activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Loan Danilo Peña

De la Alerta Sofía al video de las huellas

Este martes, el primero de los testimonios estará centrado en cómo se activaron los mecanismos nacionales de búsqueda. En ese sentido, la declaración de María Leticia Risco, quien estuvo al frente del SIFEBU entre 2011 y 2025, será clave. Durante la investigación la mujer explicó la intervención del organismo y la puesta en marcha de la Alerta Sofía, el sistema utilizado para difundir de manera inmediata y masiva la desaparición de niños y adolescentes considerados en alto riesgo.

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Su declaración permitirá volver sobre la actuación del organismo durante los primeros momentos del caso y los operativos que se desplegaron posteriormente para intentar encontrar al niño.

Otro de los testimonios esperados será el de “Pachucho”, un changarín y vecino del barrio Chaquito de 9 de Julio que se incorporó espontáneamente a la búsqueda.

Según declaró en su momento, se enteró de la desaparición de Loan cerca de las 18.30 del 13 de junio. Entonces dio aviso al vice intendente de 9 de Julio, Luis Alberto “Beto” González, y salió a buscar al niño junto a él esa misma noche. Los recorridos se extendieron, de acuerdo con su relato, hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.

Juicio caso Loan
Este martes, retoma el juicio con la decimoquinta audiencia

Al día siguiente, cerca de las 9.30, Moreira registró con su teléfono las primeras huellas encontradas en la arena mientras recorría la zona junto a un amigo llamado Cristian. Más tarde participó de otro recorrido, esta vez junto a personal policial y un perro proveniente de Paso de los Libres, durante el cual volvió a filmar marcas, en esa oportunidad sobre el barro.

El testigo aseguró que envió esas imágenes al viceintendente por WhatsApp. También relató que, durante uno de esos recorridos, se cruzó con Laudelina Peña cuando salía del monte y registró esa escena en video. Además, ubicó al policía retirado Francisco Méndez a caballo mientras colaboraba con la búsqueda.

Moreira declaró también que esa misma noche le hicieron firmar un documento sin explicarle claramente cuál era su contenido y en condiciones de poca iluminación. Según su testimonio, conservó el material audiovisual original registrado durante aquellos procedimientos.

Una médica un Comisario de la PFA

La tercera citada es Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en tocoginecología y obstetricia que atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024, al día siguiente de la desaparición de Loan. Según la requisitoria de elevación a juicio, la profesional declaró que la entonces funcionaria municipal concurrió a retirar los resultados de un control ginecológico anual y que la consulta estuvo relacionada con síntomas propios de la perimenopausia.

Juicio Caso Loan - 30 de junio
María Victoria Caillava

Su testimonio cobra relevancia por una diferencia con la versión de la propia Caillava: durante su indagatoria, la acusada sostuvo que había viajado a Corrientes para realizarse un control semestral por nódulos mamarios, algo que, según la fiscalía, no fue confirmado por Grimaldi. La médica también declaró que Caillava había pedido expresamente ser atendida en Corrientes capital —aunque ella también atendía en Goya— porque ese día tenía “otros asuntos” que realizar en la ciudad.

El último testigo del día será Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Su declaración estará vinculada con la intervención de esa fuerza en la investigación y los procedimientos desplegados después de la desaparición.

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. A más de dos años de su desaparición, su paradero continúa siendo una incógnita y 17 personas son juzgadas en Corrientes por el caso.

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