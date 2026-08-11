Cuáles son y cuánto cuestan las pick ups compactas y medianas en agosto

En medio de una baja de ventas del 30,3% interanual en julio, y con un mayor retroceso de los vehículos utilitarios livianos respecto a los autos de pasajeros y SUV, las terminales automotrices locales decidieron aplicar un menor aumento a las pick ups, dominadoras de esa categoría reservada para automóviles destinados conceptualmente al trabajo y la producción más que al ocio.
Entre las camionetas medianas, Toyota, Volkswagen y Renault no aumentaron ninguna versión de Hilux, Amarok o Alaskan. Sin embargo, Stellantis y Nissan aplicaron el mayor aumento, del 2% a las camionetas Fiat Titano y Ram Dakota y Nissan Frontier. En cambio, las otras marcas quedaron en el medio, ya que Ford subió un 1% las Ranger de entrada a la gama y no cambió los precios de las versiones medias y altas, y Chevrolet aplicó en promedio un 1,5% aunque con algunas versiones más y otras menos.
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En las pick ups compactas, en cambio, hubo un comportamiento diferente en algunas marcas. Si bien Stellantis subió un 2% las Fiat Toro y Strada y las Ram Rampage, misma política que con las camionetas medianas, lo mismo hicieron General Motors con la Chevrolet Montana y Ford con las Maverick, pero Renault aumentó un 2,5% las Oroch, y Volkswagen solo un 1% las Saveiro.
Pick ups compactas
Son las que tienen estructura monocasco, no tienen chasis separado, y en la mayoría de los casos una capacidad de carga de media tonelada. No todas tienen opciones 4x4, solo las Ford Maverick y las Rampage en todas las versiones, una de Oroch y una Toro; y el resto son 4x2.
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También la mayoría están propulsadas por un motor naftero; solo hay un modelo híbrido en una Ford Maverick, y dos turbodiésel en la versión más alta de Fiat Toro y la versión más accesible de Rampage.
- Volkswagen Saveiro: de $32.478.450 a $39.693.700
- Fiat Strada: de $35.57 0.000 a $45.320.000
- Chevrolet Montana: de $40.644.900 a $47.575.900
- Renault Oroch: de $45.790.000 a $53.270.000
- Fiat Toro: de $51.910.000 a $61.550.000
- Ford Maverick: de $61.444.100 a $75.235.500
- Ram Rampage: de $67.260.000 a $75.909.000
Pick ups Cabina simple
Este mercado se abrió el año pasado cuando Chevrolet primero regresó a la versión de caja larga y cabina simple en tracción 4x2 y 4x4, y este año se completó con las Ranger cabina chasis en tracción integral y con cabina simple y caja larga en opciones 4x2 y 4x4 con transmisión manual. Hasta ese momento, la única habitante del segmento era Toyota que sigue ofreciendo cabina simple con chasis y con caja larga en variantes de tracción simple y doble.
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- Toyota Hilux: de $40.589.000 a $52.618.000
- Chevrolet S10: de $42.651.900 a $50.462.900
- Ford Ranger: de $47.495.250 a $49.894.000
Pick ups Medianas
Es el segmento más concurrido en cantidad de marcas, pero a la vez el más variado en versiones. Es el que tiene a cinco fábricas argentinas produciendo además de Chevrolet que importa las S10 desde Brasil y Nissan las Frontier de México.
Estas pick ups tienen chasis de largueros sobre los que se montan la carrocería y la caja por separado, y la mayoría tienen motores turbodiésel de 2.0 litros, en algunos biturbo. También en esta franja del mercado de pick ups están las potentes V6 3.0 litros de Volkswagen y de Ford.
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En todos los casos la capacidad de carga es en torno a los 1.000 kilos y cada modelo tiene opción de caja manual y automática, y tracción simple y doble, salvo por las Ram Dakota que son solo automáticas y 4x4.
En este segmento no hay pick ups híbridas aun, pero en 2027 llegarán las versiones electrificadas de Hilux, Ranger y Amarok, que cambiarán esa situación con distintos niveles de hibridación entre Mild-Hybrid y Híbridas enchufables.
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- Nissan Frontier: de $48.279.600 a $74.559.100
- Toyota Hilux: de $49.325.000 a $89.327.000
- Chevrolet S10: de $49.325.900 a $74.591.900
- Ford Ranger: de $48.414.560 a $83.355.090
- Volkswagen Amarok: de $51.929.800 a $93.430.750
- Fiat Titano: de $52.270.000 a $72.220.000
- Renault Alaskan: $58.220.000 a $78.700.000
- Ram Dakota: $75.380.000 a $78.640.000
Las pick ups importadas son la Mitsubishi L200 con un precio de USD 51.000, la nueva KIA Tasman en tres versiones que van desde los USD 57.500 a los USD 79.000, y la BYD Shark, que es híbrida enchufable, en USD 59.990.
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