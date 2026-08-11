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Cuáles son y cuánto cuestan las pick ups compactas y medianas en agosto

El mercado de las camionetas mantiene una de las ofertas más variadas de versiones y propulsión. Hay dos segmentos en los que participan casi todas las terminales con producción local y brasileña

Las pickups fueron la categoría de vehículos que más cayó en ventas de junio a julio. Los aumentos fueron moderados para este mes. REUTERS/Mike Blake
Las pickups fueron la categoría de vehículos que más cayó en ventas de junio a julio. Los aumentos fueron moderados para este mes. REUTERS/Mike Blake
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En medio de una baja de ventas del 30,3% interanual en julio, y con un mayor retroceso de los vehículos utilitarios livianos respecto a los autos de pasajeros y SUV, las terminales automotrices locales decidieron aplicar un menor aumento a las pick ups, dominadoras de esa categoría reservada para automóviles destinados conceptualmente al trabajo y la producción más que al ocio.

Entre las camionetas medianas, Toyota, Volkswagen y Renault no aumentaron ninguna versión de Hilux, Amarok o Alaskan. Sin embargo, Stellantis y Nissan aplicaron el mayor aumento, del 2% a las camionetas Fiat Titano y Ram Dakota y Nissan Frontier. En cambio, las otras marcas quedaron en el medio, ya que Ford subió un 1% las Ranger de entrada a la gama y no cambió los precios de las versiones medias y altas, y Chevrolet aplicó en promedio un 1,5% aunque con algunas versiones más y otras menos.

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En las pick ups compactas, en cambio, hubo un comportamiento diferente en algunas marcas. Si bien Stellantis subió un 2% las Fiat Toro y Strada y las Ram Rampage, misma política que con las camionetas medianas, lo mismo hicieron General Motors con la Chevrolet Montana y Ford con las Maverick, pero Renault aumentó un 2,5% las Oroch, y Volkswagen solo un 1% las Saveiro.

Nota Autos
Las pickups compactas son todas brasileñas o mexicanas. En Argentina se va a fabricar este año la Renault Niágara como único modelo nacional.

Pick ups compactas

Son las que tienen estructura monocasco, no tienen chasis separado, y en la mayoría de los casos una capacidad de carga de media tonelada. No todas tienen opciones 4x4, solo las Ford Maverick y las Rampage en todas las versiones, una de Oroch y una Toro; y el resto son 4x2.

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También la mayoría están propulsadas por un motor naftero; solo hay un modelo híbrido en una Ford Maverick, y dos turbodiésel en la versión más alta de Fiat Toro y la versión más accesible de Rampage.

  • Volkswagen Saveiro: de $32.478.450 a $39.693.700
  • Fiat Strada: de $35.57 0.000 a $45.320.000
  • Chevrolet Montana: de $40.644.900 a $47.575.900
  • Renault Oroch: de $45.790.000 a $53.270.000
  • Fiat Toro: de $51.910.000 a $61.550.000
  • Ford Maverick: de $61.444.100 a $75.235.500
  • Ram Rampage: de $67.260.000 a $75.909.000
Tres camionetas Ford Ranger blancas: una cabina simple con chasis, una doble cabina y una cabina simple con caja, estacionadas junto a contenedores de envío
Las pickups cabina simple con chasis o caja regresaron fuerte al mercado a fines de año pasado con tres marcas ofreciéndolas. (Ford Argentina)

Pick ups Cabina simple

Este mercado se abrió el año pasado cuando Chevrolet primero regresó a la versión de caja larga y cabina simple en tracción 4x2 y 4x4, y este año se completó con las Ranger cabina chasis en tracción integral y con cabina simple y caja larga en opciones 4x2 y 4x4 con transmisión manual. Hasta ese momento, la única habitante del segmento era Toyota que sigue ofreciendo cabina simple con chasis y con caja larga en variantes de tracción simple y doble.

  • Toyota Hilux: de $40.589.000 a $52.618.000
  • Chevrolet S10: de $42.651.900 a $50.462.900
  • Ford Ranger: de $47.495.250 a $49.894.000
Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
La pickup Toyota Hilux representa el vehículo utilitario más vendido del mercado, las camionetas medianas con chasis de una tonelada de carga.

Pick ups Medianas

Es el segmento más concurrido en cantidad de marcas, pero a la vez el más variado en versiones. Es el que tiene a cinco fábricas argentinas produciendo además de Chevrolet que importa las S10 desde Brasil y Nissan las Frontier de México.

Estas pick ups tienen chasis de largueros sobre los que se montan la carrocería y la caja por separado, y la mayoría tienen motores turbodiésel de 2.0 litros, en algunos biturbo. También en esta franja del mercado de pick ups están las potentes V6 3.0 litros de Volkswagen y de Ford.

En todos los casos la capacidad de carga es en torno a los 1.000 kilos y cada modelo tiene opción de caja manual y automática, y tracción simple y doble, salvo por las Ram Dakota que son solo automáticas y 4x4.

En este segmento no hay pick ups híbridas aun, pero en 2027 llegarán las versiones electrificadas de Hilux, Ranger y Amarok, que cambiarán esa situación con distintos niveles de hibridación entre Mild-Hybrid y Híbridas enchufables.

  • Nissan Frontier: de $48.279.600 a $74.559.100
  • Toyota Hilux: de $49.325.000 a $89.327.000
  • Chevrolet S10: de $49.325.900 a $74.591.900
  • Ford Ranger: de $48.414.560 a $83.355.090
  • Volkswagen Amarok: de $51.929.800 a $93.430.750
  • Fiat Titano: de $52.270.000 a $72.220.000
  • Renault Alaskan: $58.220.000 a $78.700.000
  • Ram Dakota: $75.380.000 a $78.640.000

Las pick ups importadas son la Mitsubishi L200 con un precio de USD 51.000, la nueva KIA Tasman en tres versiones que van desde los USD 57.500 a los USD 79.000, y la BYD Shark, que es híbrida enchufable, en USD 59.990.

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