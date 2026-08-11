Créditos en dólares: qué dijo el presidente del BCRA sobre la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que "vale la pena debatir o considerar algunas flexibilizaciones adicionales" respecto al acceso de los créditos en dólares. (Foto: BCRA)

Guardar

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que la regla de solo otorgar créditos en dólares a quienes son generadores divisas se mantuvo como un pilar de la solidez tras la crisis del 2001, pero sin cuestionarse si tenía efectos negativos asociados, y que hoy “vale la pena debatir o considerar algunas flexibilizaciones adicionales”.

No obstante, Bausili deslizó que, debido a los fallos judiciales, los bancos priorizarían otorgar financiamiento en moneda extranjera a empresas antes que a personas físicas.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa por el Informe de Política Monetaria (IPOM), el titular del BCRA planteó la posibilidad de revisar el marco regulatorio actual y analizar alternativas que permitan un manejo más eficiente de los fondos en dólares dentro del sistema local. Sostuvo que en países con regímenes bimonetarios existen marcos normativos más flexibles que logran canalizar el ahorro en moneda extranjera hacia el desarrollo productivo. “Existen marcos normativos prudenciales superrestrictos, bien medibles, que funcionan en otros lugares y que a una sociedad que es naturalmente bimonetaria probablemente le funcionarían mejor o que, por lo menos, vale la pena debatir o considerar algunas flexibilidades adicionales”, afirmó.

De hecho, a comienzos de junio la autoridad monetaria implementó una disposición que habilita a los bancos a otorgar créditos en moneda extranjera a empresas que no exportan, siempre que presenten como respaldo la garantía de una compañía exportadora.

PUBLICIDAD

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que "preservamos la nada misma" en referencia al sistema financiero. (Foto: BCRA)

La garantía debe estar constituida “en moneda extranjera” y ser otorgada por empresas que ya figuran en la normativa como sujetos habilitados, es decir, empresas exportadoras con capacidad de pago reconocida. Además, el exportador que actúe como garante debe asumir el compromiso de principal pagador y renunciar expresamente a los beneficios de excusión y división, lo que implica que el banco podrá reclamarle el pago en caso de que la empresa deudora no cumpla sus compromisos.

Más allá de la iniciativa, en la actualidad los bancos solo pueden recibir depósitos en dólares si estos se destinan a financiar la cadena exportadora. Esta restricción proviene de una normativa implementada tras la crisis de 2001 y aún se mantiene como uno de los pilares del sistema financiero argentino, aunque algunos actores del sector consideran que debería revisarse.

PUBLICIDAD

“Como esta regla salió como consecuencia de la crisis de 2001, quedó muy identificada como una salvaguarda, un pilar de una solidez sin cuestionarse mucho si tenía efectos negativos asociados. Y nosotros creemos que, como en la mayoría de decisiones de política hay un trade-off, es cierto que preservó un sistema financiero de un riesgo de descalse, pero cuando uno observa la evolución en el tiempo, se preservó un sistema financiero que es de los más chicos del mundo. Preservamos la nada misma”, opinó Bausili.

¿Conversaciones en marcha?

Fuentes del sector bancario consultadas por Infobae coincidieron con este análisis y agregaron que, en caso de que se flexibilicen los préstamos en dólares, habrá más empresas que podrían acceder a financiamiento en moneda extranjera y, de esa forma, se podría aplicar la capacidad prestable de los depósitos.

PUBLICIDAD

Actualmente, los depósitos en dólares dentro del sistema financiero argentino rondan los USD 40.000 millones, mientras que los préstamos en esa moneda ascienden a 22.000 millones de dólares. Esta diferencia revela un margen considerable para ampliar el volumen de créditos en dólares, siempre y cuando el marco regulatorio se modifique y se mantenga la seguridad jurídica para las entidades.

Preferencias de los bancos

Sin embargo, el presidente del Central reveló que los bancos tienen preferencias a la hora de avanzar con los créditos en dólares: la deuda corporativa por sobre la persona. A su juicio, la razón radica en que la jurisprudencia argentina tiende a beneficiar a las personas físicas en situaciones de devaluación, permitiendo acuerdos de pago o renegociaciones. En cambio, para las empresas, la Justicia exige el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas.

PUBLICIDAD

“La jurisprudencia en Argentina no ayuda, hubo jueces que dijeron cuando una persona sufrió una devaluación y le dijiste al banco que no podés pagar, tengamos compasión y que el banco negocie una forma. Pero cuando vino una empresa y le dijo al juez: ‘No puedo pagar por una devaluación’, el juez dijo: ‘Ustedes son grandes muchachos, sos una empresa, sos un banco. Vos se la debés; no se la perdono’. Se va a desarrollar eso antes que los hipotecarios para las personas”, marcó en diálogo con la TV Pública.

Canalizar el ahorro

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), Bausili aseguró que los argentinos ahorran en dólares y que esta tendencia seguirá presente en el futuro inmediato. Pero alertó acerca del riesgo que implica para el sistema financiero nacional que esos fondos no encuentren canales adecuados de inversión dentro del país. “Creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo y, mientras no les proveyamos la forma de canalizar ese ahorro en dólares en instrumentos en el sistema financiero doméstico, lo van a llevar a otro sistema financiero. Y eso no nos conviene como país”, indicó.

PUBLICIDAD

Los prestamos en moneda extranjera ascienden a USD 20.000 millones cuando los depósitos rondan los USD 40.000 millones. (Foto: Reuters)

La diferencia de USD 18.000 millones entre depósitos y préstamos en dólares representa una oportunidad para el sistema financiero, siempre que exista voluntad política y normativa para permitir que los bancos canalicen esos fondos hacia el sector productivo. Las entidades financieras insisten en la necesidad de revisar las restricciones para que más compañías puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, transformando el ahorro en inversión y potenciando el desarrollo económico.

El análisis sobre la jurisprudencia en casos de incumplimiento refuerza la posición de los bancos. La historia judicial reciente muestra que las empresas exportadoras gozan de mayor previsibilidad y menor riesgo de controversias que los particulares, lo que vuelve más atractivo el financiamiento corporativo en dólares. Por eso, aun cuando se habiliten flexibilizaciones regulatorias, la prioridad continuará ubicada en el crédito a grandes compañías antes que en la extensión de préstamos hipotecarios a personas físicas.

PUBLICIDAD

El mercado espera definiciones oficiales sobre posibles cambios en la reglamentación que rige el crédito en dólares. Las entidades financieras reconocen que las actuales condiciones legales y judiciales restringen el acceso a préstamos en moneda extranjera, pero también advierten que cualquier flexibilización deberá acompañarse de garantías para evitar riesgos sistémicos y preservar la confianza de los ahorristas.