Fabbro no la hizo precisamente fácil: tuvo que ser capturado por Interpol en México -el último país donde jugó, en el equipo Lobos BUAP de Puebla- luego de meses de no entregarse, mientras su familia desacreditaba la denuncia de su víctima, que tuvo que pedir un bozal legal contra la madre y la hermana del jugador. La víctima no mentía, aseguraron dos psicólogos del Cuerpo Médico Forense que evaluaron su declaración en cámara Gesell. No solo afirmaron que no había elementos de fabulación: aseguraron además presentaba el daño compatible con un abuso sexual.