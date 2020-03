En otra carta, anunció: “Al mundo, tal como marcha y al paso que vamos, no le queda más de veinte años. Pero eso no significa la destrucción del mundo totalmente. Después del Diluvio Universal Dios hizo un Pacto con el hombre y le prometió no volver a enviar otro más o lo que Él pudiere hacer si lo quisiere. Se lo llamó Pacto de la Nueva Alianza. No solamente habrá una segunda Destrucción del Mundo totalmente abortada (porque quienes vaticinaron eso desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial fueron hombres como vos y yo), sino que no se concretará la desaparición total de la Especie Humana. Pero se salvará apenas un excedente de nuestra Especie, que será la que comenzará a repoblar la Tierra. Son los 144.000 ‘Sellados’. Y todas las cosas que están ocurriendo es porque tienen que ocurrir. Tienen que pasar. Los tornados, inundaciones, terremotos, deslizamientos, sequías, hambrunas, epidemias o lo que veas que está ocurriendo y que va de mal en peor, es INEVITABLE. Por eso, lo único que debés saber; es que la Iglesia es invencible. Si Dios te da larga vida terrena todavía es posible que llegues a ser testigo viviente de esto que te digo”.