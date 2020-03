Ana Laura continuó su relato desde la camilla del Hospital Cestino: “Cenamos juntas y en un momento Emma me pidió que entrara a los perros. Cuando abrí la puerta noté que bajo un techito, de este lado de la reja, estaba este hombre con un arma en la mano. El mismo que nos había hablado antes. Traté de cerrar la puerta pero se abalanzó sobre mí y me obligó a entrar. Le preguntó a Emma ‘¿Dónde está tu marido?’. Ella le dijo que no estaba y que llegaría en cualquier momento. Le suplicamos que no nos hiciera nada y nos dijo que nos quedáramos tranquilas que la cosa no era con nosotras, que el problema era con Damián", continuó.