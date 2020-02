Si bien las pericias psicológicas fueron solicitadas hace varios meses, llegaron al despacho de David en la mañana de hoy miércoles. La primera conclusión a la que llegan los expertos es que Tablado no está en condiciones de ejercer la paternidad de sus mellizas. Según el informe, al que pudo acceder este medio, el detenido “actualmente no cuenta con recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental” . En lenguaje claro y sencillo: no está apto psicológicamente para estar con sus hijas.