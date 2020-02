“Hace un año que ha optado por no salir del pabellón. Sale de la celda a las 7.30 y el cierre es a las 19, pero no va a otros sectores del penal porque no quiere problemas” , declaró una fuente consultada por Télam, quien resaltó que Tablado “no ha tenido inconvenientes con el resto de la población carcelaria ni con el personal”.