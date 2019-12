—FT: Sí porque se me vienen a la mente un montón de recuerdos. Porque yo todas estas fotos las viví. Por ejemplo esa foto se la saqué yo, esta me la sacó ella. Me acuerdo de todos esos momentos y tengo ganas de estar con ella. Lo que me pasó yo no quería que pase así. Yo creo que, no sé... Me parece mentira que no esté.