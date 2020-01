“La figura de la Justicia es una mujer que tiene la venda porque no ve la realidad, es muda porque no dice nada y está sentada porque no camina. ¿Cuándo vamos a cambiar eso nosotros como sociedad?”, expresó esta mañana Edgardo, el padre de Carolina Aló -asesinada a sus 16 años de 113 puñaladas el 27 de mayo de 1996 en una casa de Tigre- a un mes de que su asesino recupere su libertad.