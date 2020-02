Hasta el momento, los detenidos se mantienen en su postura de no declarar, bajo la asesoría de su abogado, Hugo Tomei. “El silencio y la asistencia única significa en derecho que no hay entre ellos intereses contrapuestos. Todos están de acuerdo en lo mismo. Si yo tengo detenido a una persona y puedo acreditar que esa persona no tiene vínculo con en el hecho, no espero ningún segundo en liberarlo. Hago lo que hizo la defensa de Ventura”, sostuvo Améndola ante la posibilidad de que alguno de los rugbiers cambie de estrategia.